El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los premiados el año pasado -Grupo Fernández Jove, Ingram Micro y Grupo Pitma- y las autoridades. CEOE

CEOE premiará a Bondalti, Acorde y Mutua Montañesa en la VIII edición de sus galardones

La entrega tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre en una gala que se desarrollará en el Hotel Bahía de Santander

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:40

Comenta

La octava edición de los premios CEOE-Cepyme Cantabria ya tiene a sus empresas reconocidas. Serán Bondalti Cantabria, Acorde y Mutua Montañesa, sobre las que ... recaerán, respectivamente, las menciones en inversión estratégica, calidad en el empleo y política social. Así lo ha decidido el jurado del certamen, que cuenta con el patrocinio de Banco Santander, y que celebrará su entrega de premios el próximo viernes 7 de noviembre durante un almuerzo en el Hotel Bahía que contará con la presencia de la presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  4. 4

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  5. 5 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  8. 8

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes CEOE premiará a Bondalti, Acorde y Mutua Montañesa en la VIII edición de sus galardones

CEOE premiará a Bondalti, Acorde y Mutua Montañesa en la VIII edición de sus galardones