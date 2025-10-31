CEOE premiará a Bondalti, Acorde y Mutua Montañesa en la VIII edición de sus galardones

La octava edición de los premios CEOE-Cepyme Cantabria ya tiene a sus empresas reconocidas. Serán Bondalti Cantabria, Acorde y Mutua Montañesa, sobre las que ... recaerán, respectivamente, las menciones en inversión estratégica, calidad en el empleo y política social. Así lo ha decidido el jurado del certamen, que cuenta con el patrocinio de Banco Santander, y que celebrará su entrega de premios el próximo viernes 7 de noviembre durante un almuerzo en el Hotel Bahía que contará con la presencia de la presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga.

Los Premios se centran en reconocer la labor de los empresarios de la comunidad que pueden convertirse en un referente de la gestión empresarial y que representan los valores de la confederación. En el caso de Bondalti se ha querido ensalzar su inversión estratégica, la compañía química lusa realizó un fuerte esfuerzo para su instalación en Torrelavega en 2019. Unas instalaciones que han sido fruto de continuos cambios para su modernización con un desembolso de más de 60 millones de euros.

Por su parte, en Acorde recae el premio de la categoría de calidad en el empleo. La firma tecnológica, que fue fundada en 1999, bajo una intención clara de su fundador, el profesor de la Universidad de Cantabria José Luis García, de retener talento en la región a través de la innovación. Algo que ha conseguido, hoy en día es una empresa con una facturación cercana a los 10 millones de euros y una plantilla de más de 60 empleados de alta cualificación que sigue creciendo. «Es un perfil de empresa que refleja el cambio de modelo productivo para Cantabria a la vez que integra el conocimiento avanzado, la investigación y la conexión entre empresa y universidad», valora el jurado de la patronal.

Mientras que Mutua Montañesa se lleva a su sede el reconocimiento en política social. Un galardón que llega justo en el 120 aniversario de la fundación de la entidad. «Muestra que la transformación digital y el compromiso social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente», explica la CEOE respecto a este reconocimiento y traslada que «en 2024 prestó protección a más de 210.000 trabajadores de más de 33.000 empresas y el 70% de su inversión va destinada a mejoras tecnológicas e innovación».

El premio consiste en una pieza escultórica de forma esférica que quiere representar la excelencia en la categoría premiada. La fabricación de las piezas escultóricas, entregadas a los premiados en cada edición, ha sido diseñada y elaborada por Equipo ELE, La Escuela, un proyecto artístico con sede en Cayón, de carácter social, pedagógico y de inserción, basado en la creación colectiva a cargo de jóvenes artistas con algún grado de discapacidad.

Además de los tres premios principales, la organización de los empresarios de nuevo reconocerá esta edición a las pymes de la Confederación que han destacado por su trayectoria empresarial. En esta ocasión, las elegidas son: Alimentación Diferente; Gestoría Administrativa & Correduría de Seguros Víctor J. Carpintero; UVE Formación; Consorcio de Asesores y Promotores Industriales de Santander; Semicrol; Compuestos Químicos de Santander (Coquisa); BDR Consultores Tributarios y Empresariales e Hispanibal.