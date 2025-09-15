El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El interior de un centro de datos de Google. EFE

El colapso de la red pone en riesgo 58.000 millones de euros de inversión en centros de datos

Madrid y Barcelona lideran este negocio pero las trabas administrativas y el desafío energético amenazan un sector estratégico para España

José A. González
Cristina Cándido

José A. González y Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:08

España se ha convertido en el destino de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Microsoft, Google,Oracle, IBM, Meta y Kyndryl, entre otras, han 'anclado' ... su nube en suelo nacional. Estas compañías hiperescalares -así se denominan en el argot del sector- han elegido la Península Ibérica para establecer sus fuertes para dar vida a la inteligencia artificial y demás servicios 'cloud'. La situación estratégica del país, el bajo coste del metro cuadrado industrial y un mix energético 'verde' son la carta de presentación atractiva para estos gigantes. Sin embargo, esta carta de presentación se esta volviendo en contra de España.

