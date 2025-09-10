La comarca del Besaya arranca su Plan de Revitalización previsto tras el ERE de Bridgestone El proyecto busca impulsar el empleo, atraer inversiones y fortalecer la economía local

Héctor Ruiz Santander Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:32

Una de las recogidas en el acuerdo alcanzado entre Bridgestone y los sindicatos en la negociación del ERE que se saldó con 420 despidos (188 en Puente San Miguel y 232 en Basauri) era el desarrollo de un 'Plan de Revitalización'. Finalmente, este miércoles, cinco meses después de que se firmasen las salidas, Cantabria echó a andar definitivamente este proyecto que busca impulsar el empleo, atraer inversiones y fortalecer la economía local. Lo hace casi dos meses después de que el País Vasco arrancase con su respectivo plan.

De esta forma, este miércoles la Cámara de Comercio de Torrelavega fue el escenario donde se constituyó oficialmente la Mesa de Revitalización para el desarrollo de este plan, integrada por representantes del Ministerio de Industria y Turismo; la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria; la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercán); los ayuntamientos de Reocín y Torrelavega; CEOE-Cepyme; la propia Cámara y los sindicatos firmantes del ERE: CC OO, UGT y BUB.

Ellos serán los encargados de sacar adelante un 'Plan de Revitalización' para la comarca del Besaya e intentar paliar, en la medida de lo posible, los estragos del ERE aplicado este año en la planta de Puente San Miguel. Asimismo, el objetivo concreto de esta 'revitalización' es que los trabajadores que resultaron afectados encuentren una alternativa laboral lo antes posible.

La empresa LHH, perteneciente al Grupo Adecco, será la encargada de coordinar el 'Plan de Revitalización' que durará dos años, de modo que las reuniones entre administraciones, representantes empresariales y agentes sociales tendrán continuidad tras esta primera toma de contacto para analizar la situación. Así, durante los próximos meses se desarrollarán acciones concretas orientadas a atraer inversión, impulsar el emprendimiento, apoyar el crecimiento empresarial y presentar nuevas oportunidades de desarrollo.

El concejal de Industria de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, explicó en declaraciones a los medios, antes del comienzo de la primera reunión de la mesa, que la «voz cantante» en este proceso la llevará LHH y las administraciones se pondrán «a su disposición para lo que puedan necesitar».

El modelo a aplicar será el mismo que el elaborado en Basauri, aunque se adaptará a la situación de la comarca. «Ahora estamos teniendo un mercado laboral pujante en Torrelavega que está favoreciendo la contratación de muchos de los trabajadores de nuestro entorno», valoró el edil.