El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de Bridgestone en la manifestación de el Día del Trabajador en Santander. Javier Cotera

La comarca del Besaya arranca su Plan de Revitalización previsto tras el ERE de Bridgestone

El proyecto busca impulsar el empleo, atraer inversiones y fortalecer la economía local

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:32

Una de las recogidas en el acuerdo alcanzado entre Bridgestone y los sindicatos en la negociación del ERE que se saldó con 420 despidos (188 en Puente San Miguel y 232 en Basauri) era el desarrollo de un 'Plan de Revitalización'. Finalmente, este miércoles, cinco meses después de que se firmasen las salidas, Cantabria echó a andar definitivamente este proyecto que busca impulsar el empleo, atraer inversiones y fortalecer la economía local. Lo hace casi dos meses después de que el País Vasco arrancase con su respectivo plan.

De esta forma, este miércoles la Cámara de Comercio de Torrelavega fue el escenario donde se constituyó oficialmente la Mesa de Revitalización para el desarrollo de este plan, integrada por representantes del Ministerio de Industria y Turismo; la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria; la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercán); los ayuntamientos de Reocín y Torrelavega; CEOE-Cepyme; la propia Cámara y los sindicatos firmantes del ERE: CC OO, UGT y BUB.

Ellos serán los encargados de sacar adelante un 'Plan de Revitalización' para la comarca del Besaya e intentar paliar, en la medida de lo posible, los estragos del ERE aplicado este año en la planta de Puente San Miguel. Asimismo, el objetivo concreto de esta 'revitalización' es que los trabajadores que resultaron afectados encuentren una alternativa laboral lo antes posible.

La empresa LHH, perteneciente al Grupo Adecco, será la encargada de coordinar el 'Plan de Revitalización' que durará dos años, de modo que las reuniones entre administraciones, representantes empresariales y agentes sociales tendrán continuidad tras esta primera toma de contacto para analizar la situación. Así, durante los próximos meses se desarrollarán acciones concretas orientadas a atraer inversión, impulsar el emprendimiento, apoyar el crecimiento empresarial y presentar nuevas oportunidades de desarrollo.

El concejal de Industria de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, explicó en declaraciones a los medios, antes del comienzo de la primera reunión de la mesa, que la «voz cantante» en este proceso la llevará LHH y las administraciones se pondrán «a su disposición para lo que puedan necesitar».

El modelo a aplicar será el mismo que el elaborado en Basauri, aunque se adaptará a la situación de la comarca. «Ahora estamos teniendo un mercado laboral pujante en Torrelavega que está favoreciendo la contratación de muchos de los trabajadores de nuestro entorno», valoró el edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  2. 2 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  3. 3

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  4. 4

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    El Sardinero como escenario del mundo: más de 250.000 personas recorrieron los cinco continentes
  9. 9

    Las conductas suicidas crecen en Cantabria y suponen tres visitas diarias a Valdecilla
  10. 10 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La comarca del Besaya arranca su Plan de Revitalización previsto tras el ERE de Bridgestone

La comarca del Besaya arranca su Plan de Revitalización previsto tras el ERE de Bridgestone