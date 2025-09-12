El consejero de Turismo ve «lógico» que se obligue a Cantur a pagar el plus de antigüedad a toda la plantilla La empresa pública ya está haciendo cálculos de cuánto dinero deberá desembolsar, que CC OO cifra entre los 600.000 y 800.000 euros

Héctor Ruiz Santander Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:58 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

La Sociedad Regional de Promoción Turística (Cantur) ya está calculando cuánto dinero deberá desembolsar de las arcas públicas para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que obliga a la empresa pública a abonar a toda la plantilla el complemento de antigüedad que no tenían reconocido parte de los trabajadores. Una resolución ante la que cabe recurso de casación pero frente a la cual el Gobierno de Cantabria no prestará oposición. De hecho, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ve «lógico» que se haya reconocido el derecho de los empleados de Cantur contratados desde final de 2003, a percibir el complemento de antigüedad al igual que el resto de sus compañeros.

Durante la visita a unas pistas deportivas en Arnuero, Martínez Abad ha dicho que desde que asumió su cargo en el Ejecutivo regional era conocedor de esta circunstancia que, a su juicio, es «fruto de una política errática de gobiernos anteriores». «Respeto absoluto y cumpliremos con la sentencia como no puede ser de otro modo», ha subrayado el consejero, y ha avanzado que su departamento se encuentra realizando los cálculos de los importes exactos que deben percibir esos trabajadores de Cantur para proceder a su abono. Una cifra que, según indicó CC OO el jueves en un comunicado, podría oscilar entre los 600.000 y 800.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha reconocido el derecho de los trabajadores de Cantur a percibir el complemento de antigüedad en sus nóminas, que no se abonaba a los que fueron contratados después del convenio suscrito a finales de 2003. Un extremo que la Sala considera en su resolución de «reprochable desde la perspectiva del derecho a la igualdad», porque el convenio colectivo mantiene «el premio de antigüedad» para los contratados y lo suprime para quienes ingresen a partir de una fecha determinada.