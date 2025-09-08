El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación por la vivienda en Granada. Efe

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El organismo también reclama a los países miembros elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:59

El Consejo de Europa vuelve a dar un tirón de orejas a los países miembros ante la falta de medidas eficaces para mitigar la reciente ... escalada del coste de vida en las familias. En su informe anual publicado este lunes, el Comité Europeo de Derechos Sociales del organismo con sede en Estrasburgo, exige una mayor intervención de los gobiernos en aspectos clave como la vivienda -uno de los principales problemas en España- o los precios de los alimentos, tras una época de elevada inflación que, pese a moderarse, aún sigue dañando el bolsillo de los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  5. 5

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  6. 6

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  7. 7

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  8. 8

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos