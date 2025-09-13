El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Empresas instaladas en el Polígono Industrial Tanos-Viérnoles. Luis Palomeque

La consultora que buscó inversiones para La Pasiega diseñará el plan de suelo industrial

Valnera es la única que ha concurrido al contrato con Sodercán para redactar el documento y adaptar los terrenos a medida de las empresas

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:39

El Gobierno de Cantabria ya tiene a la empresa que se encargará de trazar el Plan Director destinado a adaptar los terrenos a las empresas ... que se quieran implantar en Cantabria. La selección no ha sido complicada, puesto que se registró una única candidatura, la de MC Valnera SL. De esta forma, con un contrato de 145.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses, deberá desarrollar una herramienta con la que el equipo popular de María José Sáenz de Buruaga pretende responder a la «alta demanda» que existe de suelo industrial en la región, puesto que, aseguró la presidenta hace unos meses, «tenemos en cartera un total de 31 proyectos con una inversión de 7.773 millones y la creación de al menos 2.800 empleos nuevos».

