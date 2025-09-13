La consultora que buscó inversiones para La Pasiega diseñará el plan de suelo industrial

El Gobierno de Cantabria ya tiene a la empresa que se encargará de trazar el Plan Director destinado a adaptar los terrenos a las empresas ... que se quieran implantar en Cantabria. La selección no ha sido complicada, puesto que se registró una única candidatura, la de MC Valnera SL. De esta forma, con un contrato de 145.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses, deberá desarrollar una herramienta con la que el equipo popular de María José Sáenz de Buruaga pretende responder a la «alta demanda» que existe de suelo industrial en la región, puesto que, aseguró la presidenta hace unos meses, «tenemos en cartera un total de 31 proyectos con una inversión de 7.773 millones y la creación de al menos 2.800 empleos nuevos».

El contrato tendrá un coste de 145.000 euros y un plazo de ejecución establecido de 12 meses

El pasado año MC Valnera S.L. ya resultó la ganadora de otro concurso público para un proyecto, en esa ocasión centrado en captar inversiones logísticas e industriales para Cantabria, con especial foco en el Polígono de La Pasiega. Consultada por El Diario, Sodercán ha declinado por el momento informar del resultado de dicho trabajo.

Ahora volverá a actuar como consultora en este nuevo reto, focalizado en desarrollar un plan que facilite realizar 'trajes a medida' en terrenos para empresas que quieran asentarse en la comunidad, ya que el Ejecutivo del PP considera insuficiente tanto los dos millones de metros cuadrados que ofrecerá La Pasiega para actividad industrial como otros proyectos en desarrollo (entre ellos Las Excavadas, el polígono de Laredo y los PSIR de Guarnizo y Penagos).

Aunque todavía no se ha cerrado del todo, el proceso de adjudicación «está ya muy avanzado» y, de no malograrse por algún fleco suelto, todo apunta a que será finalmente Valnera, que tiene sede en Cantabria y, de hecho, fue fundada por Macario Fernández Alonso, director del Puerto de Santander entre 1997 y 2004. De salir adelante la adjudicación, deberá identificar las necesidades y características específicas que debe reunir el suelo industrial que va a albergar un desarrollo concreto de un sector determinado.

La herramienta resultante deberá establecer criterios para los distintos sectores —automoción, energías renovables, agroalimentario, químico, defensa, nuevas tecnologías, entre otros—, teniendo en cuenta factores como dimensiones, ubicación, accesibilidad a infraestructuras de transporte, disponibilidad energética o gestión de residuos. El resultado permitirá cruzar esos requerimientos con el inventario de suelo disponible o en tramitación en Cantabria, ofreciendo una radiografía precisa para planificar el desarrollo de nuevos espacios.

El Gobierno autonómico pretende asegurar la disponibilidad de terrenos adecuados y competitivos, evitar la pérdida de oportunidades de inversión y consolidar a Cantabria como un polo atractivo para la implantación de proyectos empresariales de futuro. El contrato insiste en que la empresa pública Sican no tiene capacidad interna para llevar a cabo esta tarea.