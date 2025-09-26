Dos colosales portacontenedores estrenan la plataforma que permite descargar en Santander al mismo tiempo El Puerto ha inaugurado este viernes la ampliación de las vías para las grúas, que duplica la capacidad de rendimiento del Muelle de Raos 3, tras una inversión de 2,5 millones

Héctor Ruiz Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Había atracados este viernes por la mañana dos colosales portacontenedores en el Muelle de Raos 3, en la terminal de Boluda. Uno de ellos era propiedad de la naviera y el otro de su socio, Samskip. Sobre ambos, sendas grúas cargaban y descargaban los buques sin descanso. Y eso es precisamente la ventaja logística y operativa que permite la obra que ha inaugurado este viernes la Autoridad Portuaria de Santander tras una inversión de fondos propios de 2,5 millones de euros, poder operar en dos buques de manera simultánea. Una mejora competitiva que todas las autoridades que tomaron la palabra en el evento se esforzaron en ensalzar como «un hito más» que alcanza la estación marítima cántabra.

Ninguno de los que intervino en la inauguración dejó de enfatizar en cómo lo que estaba ante los presentes era una muestra más del crecimiento exponencial que está experimentando una terminal de contenedores que no existía hasta hace poco más de dos años. «En este tiempo no ha dejado de superar las mejores previsiones y ha logrado llamar a la puerta del 'top ten' a nivel nacional de este tipo de terminales», destacó el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz. Un logro que, remarcó de forma reiterada, es un «éxito» gracias a la colaboración público-privada. «Gracias a la apuesta de Boluda por este Puerto (1:43) y a la estrategia de diversificación de APS hacia el fomento de la mercancía general para dar respuesta a las necesidades del mercado».

Una colaboración que no ha tocado techo. «Ya les anticipo que eso no ha hecho más que empezar», garantizó Díaz. Una promesa a la que se unió también Ignacio Boluda, presidente ejecutivo de Boluda Shipping, que enfatizó su compromiso con la estación marítima santanderina y que destacó por ser un «ejemplo de sostenibilidad portuaria». Tanto es así, que el empresario destacó que este año tienen previsto movilizar más de 150.000 TEÚs (contenedores normalizados de 20 pies de longitud), cantidad que rozaron el pasado ejercicio 149.789. Un crecimiento en el que ayudará considerablemente la infraestructura inaugurada este viernes y que permitirá operar en las embarcaciones el doble de rápido y reduce los tiempos de tránsito en siete días para los tráficos del norte de Europa, Cádiz, Canarias, Cabo Verde y Senegal. «Un importante paso adelante para la eficiencia y optimización de nuestros servicios logísticos intermodales», resumió Boluda.

El proyecto

La ampliación de vías para grúas portacontenedores en el muelle de Raos 3 no ha estado exenta de complejidad puesto que ha requerido de una reconversión total del muelle antiguo, que estaba preparado para mercancía general y graneles y con la actuación se ha terminado de especializar en las necesidades de los contenedores. Hablamos, además, de trabajar con unas grúas que tienen un mastodóntico peso de 850 toneladas cada una, por lo que era esencial verificar la estabilidad de la plataforma y fue necesario introducir 34 pilotes de un metro, que es lo que conforma la cimentación de la viga en mil metros lineales. «Parece muy simple una vez acabada la obra, pero puedo asegurar que todo lo que no se ve, que es la mayoría, ha sido de una gran complejidad», remarcó el presidente de la APS.

Por ello, se realizó un acto de inauguración a la altura de las grúas, al que asistieron el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y los consejeros del Ejecutivo regional de Fomento, Roberto Media, y de Industria, Eduardo Arasti. Este último comentó que es «un placer venir al puerto de Santander a inaugurar una nueva obra, algo que se está convirtiendo en costumbre en los últimos años», por lo que felicitó al responsable portuario por su «buena gestión». Asimismo, a la cita acudieron, además de miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y representantes de industrias importantes de la región como Solvay, el presidente de CEOE-Cepyme de Cantabria, Enrique Conde, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas.

Por su parte, Casares en su discurso como representante del Ejecutivo central reconoció que «quienes conocemos este puerto sabemos que hace una década esto era sencillamente impensable que existiese en Santander, la necesidad de este espacio para que dos buques contenedores trabajasen al mismo tiempo». Por lo que agradeció el delegado a Boluda que «lo cambiaron todo tras inaugurar su terminal en 2023». Para seguir impulsando el Puerto, Casares adelantó que el Ministerio abordará la autopista ferroviaria del Puerto de Santander a la Meseta en 2026, «con toda la información y el estudio para realizar las inversiones necesarias». Con ello, concluyó Casares, «estamos ante un puerto que no deja de crecer».