Obras del futuro polígono de La Pasiega, en Parbayón, el pasado mayo. Roberto Ruiz

Arasti avanza un inversor para La Pasiega pero pide a Madrid más potencia eléctrica

El consejero señala que la planificación de redes del Gobierno central «discrimina» a Cantabria al no cubrir sus necesidades industriales a futuro

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:12

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, compareció este viernes ante los medios de comunicación para valorar el borrador de planificación eléctrica publicado el jueves por ... el Ministerio de Transición Ecológica, un documento aún en fase de alegaciones que recoge las intenciones estatales en cuanto a las redes de luz para los diferentes territorios y que incluye, entre otras cuestiones, dos nuevas subestaciones para Cantabria: una ya prevista en Piélagos para abastecer al futuro polígono de La Pasiega; y, otra, en la zona central de la región que dé cobertura a los desarrollos industriales en el Besaya, como explicó ayer El Diario.

