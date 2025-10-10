Arasti avanza un inversor para La Pasiega pero pide a Madrid más potencia eléctrica

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, compareció este viernes ante los medios de comunicación para valorar el borrador de planificación eléctrica publicado el jueves por ... el Ministerio de Transición Ecológica, un documento aún en fase de alegaciones que recoge las intenciones estatales en cuanto a las redes de luz para los diferentes territorios y que incluye, entre otras cuestiones, dos nuevas subestaciones para Cantabria: una ya prevista en Piélagos para abastecer al futuro polígono de La Pasiega; y, otra, en la zona central de la región que dé cobertura a los desarrollos industriales en el Besaya, como explicó ayer El Diario.

Arasti aprovechó la comparecencia para avanzar que un nuevo inversor ha reservado suelo industrial en los terrenos que se están preparando actualmente en Parbayón. Sin dar nombres, el titular de Industria sí que elevó a 750 millones la inversión en una primera fase y a 450 los empleos que se crearían.

El titular de Industria no aporta el nombre de la compañía que ha hecho una reserva de suelo en el polígono de Parbayón

Eso sí, el consejero anunció que deberán reclamar a Madrid mayor potencia para la subestación de La Pasiega, ya que con el planteamiento actual la iniciativa no podría llevarse a cabo. De hecho, la cuestión energética no es la única barrera en algunos de los proyectos que se plantean para La Pasiega, puesto que hay compañías que aún se han dado unos meses para determinar la viabilidad de las tecnologías y productos que tendrían encaje en el centro logístico y, por tanto, no quieren anunciar sus iniciativas de forma pública ni que salga su nombre.

El portavoz del Ejecutivo explicó que la potencia de la subestación de La Pasiega, que se planificó en la legislatura anterior, no bastaría si se lleva a cabo ese proyecto, porque en su momento se planificó «una pequeña», apuntó. Por ello, el Gobierno regional solicitará un aumento de dicha infraestructura con dos nuevas conexiones.

El Ejecutivo regional insiste al Ministerio para que garantice el marco energético para el centro de datos en Penagos

Respecto a la identidad de la organización, Arasti rehusó ir más allá, «primero porque no puedo y segundo porque no sería responsable», respondió el consejero. No obstante, confió en la «receptividad» de la Secretaría de Estado de cara a lograr más potencia en La Pasiega para esta iniciativa. Según manifestó, es «optimista» en ese sentido.

En relación a la planificación en sí, a juicio del consejero «Cantabria ha sido discriminada en la propuesta inicial, contemplando una inversión muy por debajo de sus necesidades y del peso de nuestra industria en el conjunto de España».

Proyecto Altamira

También habló del proyecto Altamira, vinculado a un gran centro de datos entre Penagos y Villaescusa. En este sentido, informó de que su departamento ha solicitado al Ministerio dos nuevas posiciones de conexión en la subestación de Penagos, «un nudo eléctrico robusto y preparado para acoger grandes demandas de energía», para albergar el futuro campus tecnológico, con una solución avalada técnicamente por un informe de la Universidad de Cantabria que no supone ningún gasto de ejecución al sistema eléctrico español porque lo asume el promotor y que tanto los técnicos de Red Eléctrica Española como del Ministerio han manifestado que «es técnicamente posible».

No obstante, recordó que es el Ministerio el que tiene competencias para incluir esta solución en la Planificación y «Cantabria no las tiene». «Depende del Gobierno de España, por lo tanto, que se inviertan en Cantabria 3.600 millones de euros o que dicha inversión y los miles de puestos de trabajo que supone se vayan a otro país», remarcó.

Arasti lamentó que el criterio del Gobierno de España «es simple», al argumentar que la planificación contempla 3,8 gigavatios para centros de datos y, según el secretario de Estado, ya hay permisos de acceso y conexión concedidos por valor de 12, que en su mayor parte Arasti tildó de «especulativos».