Bruselas da aire a Ferroatlántica al aprobar salvaguardias para las ferroaleaciones europeas

La Comisión Europea ha dado aire a Ferroatlántica de cara al corto y medio plazo al aprobar de forma definitiva medidas de salvaguardia para el ... sector continental de las ferroaleaciones, de modo que dicha industria quede protegida de las importaciones de terceros países, especialmente de procedencia asiática, que estaban inundando el mercado común en los últimos años.

Esta decisión, que llega tras un proceso de investigación de 11 meses por parte de las autoridades continentales tras la denuncia de la patronal europea del área, beneficiará especialmente a la fábrica que el Grupo Ferroglobe tiene en Boo de Guarnizo, puesto que toda su actividad gira en torno a este tipo de producciones.

El dato 17% crecieron las importaciones de ferroaleaciones en Europa entre 2019 y 2024.

Es más, desde la multinacional no esconden a El Diario su satisfacción por el acuerdo de Bruselas de cara al futuro. Ferroglobe admite que aún deberá trabajar en una fórmula similar para el negocio del silicio, aunque este segmento no se trabaja en Cantabria, sino especialmente en la planta gallega de Sabón.

Ferroatlántica, tal y como avanzó este periódico el mes pasado, ha ralentizado su actividad en la región y cerrará 2025 con un único horno operativo de los cuatro que componen el complejo situado en Boo de Guarnizo, frente a las tres calderas en funcionamiento de hace apenas unas semanas.

Dicho movimiento entronca, además de con ciertas labores de mantenimiento, precisamente con la incertidumbre que rodeaba al negocio a la espera de conocerse la aprobación definitiva de las medidas de salvaguardia. La hoja de ruta, aún con un ojo puesto en los costes energéticos y la evolución en los precios de la electricidad, pasa por recuperar revoluciones en la región con el arranque de 2026, primero con el encendido de un segundo horno en enero y otro más antes de la llegada de la primavera.

Las medidas acordadas por la UE estarán vigentes durante tres años, hasta el 17 de noviembre de 2028. Según informó ayer la UE en nota de prensa, «la Comisión ha dado un paso importante para proteger la industria de las ferroaleaciones de la UE al imponer medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinadas ferroaleaciones en el territorio comunitario. Esta decisión pone fin a un procedimiento e investigación legales que han durado once meses».

En concreto, «las medidas definitivas consisten en contingentes arancelarios específicos por país para cada tipo de ferroaleación, que limitan el volumen de importaciones que pueden entrar en la UE libres de derechos. Las importaciones que superen estos volúmenes podrán seguir entrando libres de derechos si su precio supera el umbral establecido. Para las importaciones cuyo precio se sitúe por debajo de dicho umbral, el derecho aplicable será equivalente a la diferencia entre el precio neto franco frontera de la Unión y el umbral de precio fijado para cada tipo de producto».

Europa recuerda que «las ferroaleaciones son fundamentales para la fabricación de acero, ya que ayudan a mejorar su resistencia, dureza y capacidad de soportar la corrosión. Son cruciales en industrias como la construcción, la automoción, la aeronáutica o la defensa, por ejemplo, al mejorar la calidad y el rendimiento del acero en sectores donde el alto desempeño y la durabilidad son esenciales».

Además, se remonta al origen de dicho expediente y precisa que la decisión de imponer medidas definitivas se produce tras una investigación de salvaguardia iniciada en diciembre de 2024, que concluyó que el aumento de estas importaciones en la UE «está causando un perjuicio grave a la industria europea de ferroaleaciones».

De hecho, dichas pesquisas confirmaron que las importaciones en la UE de determinadas aleaciones han aumentado debido al exceso de capacidad mundial, a las restricciones a la importación vigentes en otros mercados importantes y a los incrementos arancelarios generales.

Como referencia, las cifras. Los productos de este segmento introducidos en el mercado común crecieron un 17% entre 2019 y 2024, lo que provocó que la cuota de mercado de los fabricantes europeos cayera del 38 al 24 por ciento.