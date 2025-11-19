El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Planta que Ferroatlántica tiene en Boo de Guarnizo. Roberto Ruiz

Bruselas da aire a Ferroatlántica al aprobar salvaguardias para las ferroaleaciones europeas

Ferroglobe no oculta su satisfacción por la confirmación de unas medidas proteccionistas que beneficiarán especialmente a la planta de Cantabria

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:18

La Comisión Europea ha dado aire a Ferroatlántica de cara al corto y medio plazo al aprobar de forma definitiva medidas de salvaguardia para el ... sector continental de las ferroaleaciones, de modo que dicha industria quede protegida de las importaciones de terceros países, especialmente de procedencia asiática, que estaban inundando el mercado común en los últimos años.

