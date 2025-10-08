El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y el precio de una hipotética segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59

Comenta

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre, según ha hecho ... publico este miércoles en un comunicado a través de su página web. Además, el supervisor advierte que las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  4. 4

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  5. 5

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  8. 8

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  9. 9 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  10. 10

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»