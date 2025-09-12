El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque eólico instalado en el mar. DM

Empresas tractoras de la energía marina se citan en Santander para activar alianzas

Las jornadas tendrán lugar los días 1 y 2 de octubre con más de cuarenta participantes entre ponentes y moderadores

H. R.

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:46

El Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC) celebrará el 1 y 2 de octubre sus primeras jornadas técnicas en Santander, donde reunirá a representantes de grandes empresas nacionales del sector energético como Navantia Seanergies, Iberdrola Renovables, Ocean Winds, Tresca Ingeniería y Saitec Offshore Technologies, entre otras, con el tejido empresarial cántabro, centros tecnológicos y responsables del ámbito regulatorio.

El objetivo es analizar el futuro de las renovables marinas en España y activar nuevas oportunidades industriales en la región en esta primera edición del evento, denominado 'Eólica marina, hidrógeno y puertos: una combinación ganadora' y que se celebrará en la sede de IH Cantabria.

El programa se articula en dos jornadas temáticas. La primera estará dedicada a la eólica marina flotante y en ella se abordarán cuestiones como el marco regulatorio y el calendario de despliegue, el estado de madurez tecnológica, la cadena de valor -con foco especial en la cornisa cantábrica- y el papel de los puertos como nodos industriales.

La segunda jornada abordará el hidrógeno renovable y la descarbonización portuaria, tocando temas como las aplicaciones industriales del H2 verde en el norte de España, la producción de otros combustibles como el amoniaco o el e-metano, o la conformación de hubs energéticos en entornos portuarios, entre otros.

También contarán con 'Espacios de Conexión Empresarial', destinados a favorecer el contacto directo entre empresas nacionales y locales. A través de un formato de salas temáticas, las empresas patrocinadoras de las jornadas podrán presentar soluciones y proyectos innovadores ante una audiencia de alto valor, mantener reuniones y activar colaboraciones.

La cita contará con más de cuarenta participantes entre ponentes y moderadores procedentes de toda España. Destaca la presencia de perfiles como Carla Chawla (Navantia Seanergies), Ignacio Pantojo (Iberdrola), Fátima Vellisco (Ocean Winds), Javier Arboleda (SHYNE), Pedro Mayorga (Enerocean) o David Carrascosa (Saitec Offshore) y representantes del ámbito regulatorio con responsabilidades en la definición del marco para la eólica marina y el hidrógeno como Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  6. 6

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  7. 7

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»
  8. 8

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  9. 9

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  10. 10 La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Empresas tractoras de la energía marina se citan en Santander para activar alianzas

Empresas tractoras de la energía marina se citan en Santander para activar alianzas