Empresas tractoras de la energía marina se citan en Santander para activar alianzas Las jornadas tendrán lugar los días 1 y 2 de octubre con más de cuarenta participantes entre ponentes y moderadores

El Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC) celebrará el 1 y 2 de octubre sus primeras jornadas técnicas en Santander, donde reunirá a representantes de grandes empresas nacionales del sector energético como Navantia Seanergies, Iberdrola Renovables, Ocean Winds, Tresca Ingeniería y Saitec Offshore Technologies, entre otras, con el tejido empresarial cántabro, centros tecnológicos y responsables del ámbito regulatorio.

El objetivo es analizar el futuro de las renovables marinas en España y activar nuevas oportunidades industriales en la región en esta primera edición del evento, denominado 'Eólica marina, hidrógeno y puertos: una combinación ganadora' y que se celebrará en la sede de IH Cantabria.

El programa se articula en dos jornadas temáticas. La primera estará dedicada a la eólica marina flotante y en ella se abordarán cuestiones como el marco regulatorio y el calendario de despliegue, el estado de madurez tecnológica, la cadena de valor -con foco especial en la cornisa cantábrica- y el papel de los puertos como nodos industriales.

La segunda jornada abordará el hidrógeno renovable y la descarbonización portuaria, tocando temas como las aplicaciones industriales del H2 verde en el norte de España, la producción de otros combustibles como el amoniaco o el e-metano, o la conformación de hubs energéticos en entornos portuarios, entre otros.

También contarán con 'Espacios de Conexión Empresarial', destinados a favorecer el contacto directo entre empresas nacionales y locales. A través de un formato de salas temáticas, las empresas patrocinadoras de las jornadas podrán presentar soluciones y proyectos innovadores ante una audiencia de alto valor, mantener reuniones y activar colaboraciones.

La cita contará con más de cuarenta participantes entre ponentes y moderadores procedentes de toda España. Destaca la presencia de perfiles como Carla Chawla (Navantia Seanergies), Ignacio Pantojo (Iberdrola), Fátima Vellisco (Ocean Winds), Javier Arboleda (SHYNE), Pedro Mayorga (Enerocean) o David Carrascosa (Saitec Offshore) y representantes del ámbito regulatorio con responsabilidades en la definición del marco para la eólica marina y el hidrógeno como Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.