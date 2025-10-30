El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la sede de Indra. Cedida

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

La compañía, en máximos históricos en Bolsa, es una de las grandes vencedoras de los contratos del Gobierno para reforzar el sector militar

José A. González

José A. González

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:00

Comenta

La fiebre por la defensa y la seguridad se deja notar en las cuentas de Indra. La compañía especializada en este sector ha ganado, en ... lo que va de 2025, 291 millones de euros, casi el doble de lo acumulado en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento viene impulsado por los vientos de cola de los contratos de defensa, que elevan las cifras de la compañía presidida por Ángel Escribano, a causa de la tensión geopolítica internacional y del compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  3. 3

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  4. 4

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  5. 5

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    Una jueza investiga a Susinos y Serdio por las extracciones para el control del lobo en Cantabria
  8. 8

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  9. 9

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  10. 10 José Antonio Cortés Fernández recibe el Premio Fisioterapeuta de Cantabria 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa