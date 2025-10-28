El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sede de Indra en Madrid. Archivo

Indra renueva su cúpula directiva en máximos históricos del Ibex 35

Sus títulos superan por primera vez los 50 euros por acción impulsados por el boom del sector de la defensa

José A. González

Martes, 28 de octubre 2025, 16:40

Quedan poco más de 60 días para echar el cierre a 2025 y hacer balance, pero en la sede central de Indra, en Alcobendas (Madrid), ... salvo hecatombe final, pueden ir calificando este ejercicio de histórico. Un año que comenzó con un cambio en la cúpula -la salida de Marc Murtra hacia Telefónica y la llegada de Escribano al sillón de mando- y que se cierra, por el momento, con las acciones superando los 50 euros por título en el Ibex 35, una revalorización superior al 190% y una capitalización bursátil que ha llegado a rebasar los 9.000 millones de euros.

