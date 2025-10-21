El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ángel Escribano presidente de Indra. Efe

La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales

La transacción será un canje de acciones de ambas compañías, con la duda aún del porcentaje que recibirán los hermanos Escribano

José A. González

José A. González

Martes, 21 de octubre 2025, 16:20

«Antes de finales de año». Así de contundentes se muestran fuentes conocedoras de la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) -la ... empresa familiar de Ángel Escribano, presidente de la cotizada, y de su hermano Javier, consejero de Indra y, a su vez, presidente de EM&E-, que aclaran que nunca será «una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario».

