Instalaciones de Bondalti en el complejo industrial de Solvay, donde tiene una planta de cloro. Luis Palomeque

Industria insiste en que «no hay novedades» con Bondalti pese a sus avances en Aveiro

El Gobierno guarda silencio sobre la tramitación de la refinería de litio en Portugal frente a la opción de Torrelavega

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:15

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, insistió ayer en que no tiene novedades sobre el proyecto de Bondalti para instalar ... una refinería de litio verde en Torrelavega, plan cada vez más en cuestión mientras en paralelo la compañía portuguesa sí que avanza en la tramitación de una fábrica similar en el municipio luso de Aveiro.

