Industria insiste en que «no hay novedades» con Bondalti pese a sus avances en Aveiro

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, insistió ayer en que no tiene novedades sobre el proyecto de Bondalti para instalar ... una refinería de litio verde en Torrelavega, plan cada vez más en cuestión mientras en paralelo la compañía portuguesa sí que avanza en la tramitación de una fábrica similar en el municipio luso de Aveiro.

Esta fue la escueta reacción del Ejecutivo a la noticia publicada ayer por El Diario, en la que se hacía referencia al proceso de consulta pública que Bondalti, a través de la sociedad Lift One, había llevado a cabo en la localidad de Estarreja, donde prevé levantar la factoría en un polígono donde ya, de hecho, tiene una instalación.

Entre la documentación que ha estado en consulta pública se incluye un informe de ingeniería para la pertinente solicitud de impacto ambiental.

Dentro de la información disponible aparece una inversión prevista de 492 millones de euros –algo menos de la cuantía inicialmente planteada– y la generación de 150 empleos, más otros 2.000 indirectos. Las estimaciones iniciales cuando Torrelavega también pugnaba por obtener dicha factoría llegaban a los 200 puestos de trabajo.

La situación del mercado ha llevado a Bondalti a reconsiderar la capacidad necesaria para la instalación. De las 50.000 toneladas al año anunciadas cuando se proyectaba el plan, ahora la refinería producirá 28.000 toneladas de hidróxido de litio por ejercicio.

El 28 de febrero este periódico se hizo eco de las declaraciones del presidente de Bondalti, João de Mello, en una revista portuguesa sobre la inclinación del grupo luso a construir su refinería en el país vecino. En aquel momento, Gobierno y empresa abundaron en que aún estaba en fase de análisis. En marzo Bruselas definió como prioritario el plan, pero ya en Aveiro. Bondalti insiste en la actualidad en que aún no ha tomado ninguna decisión pese a los avances en Estarreja.