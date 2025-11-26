El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isabel Fernández, en las oficinas de Froxá, Premio Mujer Empresaria 2025. Luis Palomeque

Isabel Fernández, de Froxá, Premio Mujer Empresaria 2025

La directiva de la compañía familiar de Cartes recibirá el galardón el 16 de diciembre, en la tradicional gala anual que celebra Admec

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:53

Isabel Fernández Sánchez, directora comercial regional de Froxá, recibirá el Premio Mujer Empresaria 2025. Así lo anunció este miércoles la presidenta de la Asociación de ... Mujeres Empresarias de Cantabria (Admec), Eva Fernández Cobo, en una rueda de prensa celebrada en el Gobierno regional con la participación de la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río.

