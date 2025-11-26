Isabel Fernández, de Froxá, Premio Mujer Empresaria 2025
La directiva de la compañía familiar de Cartes recibirá el galardón el 16 de diciembre, en la tradicional gala anual que celebra Admec
Santander
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:53
Isabel Fernández Sánchez, directora comercial regional de Froxá, recibirá el Premio Mujer Empresaria 2025. Así lo anunció este miércoles la presidenta de la Asociación de ... Mujeres Empresarias de Cantabria (Admec), Eva Fernández Cobo, en una rueda de prensa celebrada en el Gobierno regional con la participación de la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río.
La elección de Isabel Fernández por parte del jurado se ha sustentado en su «liderazgo, gestión de equipos, proactividad, comunicación, adaptabilidad y habilidades, generando empleo para la comunidad de Cantabria en un momento complicado para todos los sectores», explicó Fernández Cobo.
La distinción de Admec viene a reconocer igualmente el buen momento que vive Froxá. La compañía familiar cántabra especializada en la elaboración de alimento congelado acaba de anunciar una inversión de 32 millones de euros que implicará su traslado a Vargas desde Santiago de Cartes y la construcción de una nueva planta. Todo ello con el objetivo de llevar a la empresa a un nuevo nivel y duplicar su producción.
Fernández recibirá el galardón en la tradicional gala de Admec, que se celebrará el 16 de diciembre. No será la única mujer reconocida en esa cita, pues igualmente el colectivo empresarial anunció diversas menciones.
Araceli Núñez, de Percha, se llevará la Mención a la Trayectoria de toda una vida. «Una mujer que ha destacado por su impecable trayectoria, tesón, esfuerzo, trabajo y valentía consiguiendo ser la mejor en su sector», alabó Fernández Cobo.
La especialista en el servicio de Ginecologíca del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Rosa Mora obtendrá la Mención a la visión innovadora; mientras que la artista Rosa Casuso recibirá la Mención al talento, la magia, la pasión y revolución escénica.
La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, igualmente tendrá protagonismo en la gala de diciembre con una Mención a la Sabiduría, la inspiración y el liderazgo femenino.
Alejandra Ruiz, delegada especial de la Agencia Tributaria en Cantabria, logrará la Mención a la integridad, excelencia y servicio público «por su profesionalidad impecable e impoluta». En la gala igualmente se distinguirá la labor de Cruz Roja.
