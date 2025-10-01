El Ministerio sostiene en Santander que ya hay fecha para desbloquear la eólica marina en España

La activación de la industria de la eólica marina en España centró este miércoles la primera de las jornadas organizadas por el Sea of Innovation ... Cantabria Cluster (SICC) en Santander, un evento en el que el mayor interés estuvo precisamente en la publicación de la orden ministerial que debe aprobar el Gobierno central para dar paso a las subastas. De hecho, los participantes aprovecharon la presencia de Jesús Ferrero, subdirector general de Energías Renovables, para insistirle sobre la necesidad de un calendario claro y definido.

El momento más significativo del debate llegó cuando se le inquirió directamente por la fecha de publicación de la orden. Aunque Ferrero afirmó no poder revelar el día exacto, aseguró a los asistentes que la fecha ya está fijada en el calendario interno del Ministerio, pero que no podía hacerla pública en ese momento.

Esta declaración fue el punto central de la jornada, ya que confirma que el proceso avanza internamente, pero mantiene al sector en una situación de incertidumbre. Por un lado, se percibe como una señal de que la aprobación es inminente (el colectivo espera que antes de que termine el año); y, por otro, subraya la frustración de una industria que necesita planificar sus inversiones.

Este escenario contrasta con la capacidad industrial ya demostrada, como expuso Navantia Seanergies. La compañía es líder mundial en la fabricación de plataformas flotantes y otros componentes, con una cartera de exportación consolidada y una cadena de valor que genera miles de empleos. La industria argumenta que tiene el potencial y la experiencia listos para actuar en el mercado nacional en cuanto se dé la señal de salida.

En la charla en la que participó Jesús Ferrero también intervinieron José María González Moya, director de Appa Renovables, que ofreció la perspectiva de la cadena de suministro, destacando la larga espera de casi dos décadas que acumula el sector en España. Advirtió de que esta demora ha provocado la salida de algunas empresas y la ralentización de planes de inversión, por lo que instó a dar una señal de certidumbre de manera urgente. En paralelo, Carla Chawla, managing director de Navantia Seanergies, presentó el caso de la transformación industrial de Navantia como prueba de la capacidad actual de España en el mercado internacional. Subrayó que la industria nacional no es una promesa, sino una realidad que ya compite y lidera a nivel mundial, habiendo fabricado dos tercios de las plataformas flotantes operativas en el mundo.

Entre otros asuntos de interés, la jornada igualmente sirvió para alertar sobre el riesgo de un desarrollo renovable desequilibrado y excesivamente centrado en la energía solar, lo que podría generar problemas de gestión de la red y obligar a los futuros parques marinos a detener su producción en horas de alta generación solar, afectando a su rentabilidad.