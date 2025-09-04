Nissan sigue sin concretar cómo impactará su ajuste de personal en la fábrica de Los Corrales Desde el comité de empresa trasladan cierta tranquilidad por los efectos directos en la planta, pero temen las consecuencias indirectas

Héctor Ruiz Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:22

Más de tres meses después de que Nissan confirmase públicamente sus planes para despedir a 20.000 trabajadores (el 15% de su plantilla mundial), en la planta de Los Corrales de Buelna los empleados siguen sin tener ningún tipo de noción de cómo les impactarán los ajustes anunciados. Hasta la fecha, trasladan desde el sindicato que representa el comité de empresa, USO, se mantiene una cierta «calma tensa». Aunque hay cierto positivismo porque confían en que la fábrica cántabra pueda esquivar de manera directa los despidos. Sin embargo, no descartan que se puedan terminar produciendo efectos indirectos motivados por los cierres de otras sedes de la marca a las que suministran componentes de automoción.

Así las cosas, desde la representación de los trabajadores de la planta de Buelna detallan a preguntas de este periódico que, hasta la fecha, no se ha producido ningún tipo de notificación oficial que confirme si va a haber despidos. Tampoco hay una fecha fijada próximamente para abordar el asunto, adelantan desde USO. Sí hubo un encuentro poco después de que la compañía compartiera sus planes, en el que los jefes de la factoría cántabra explicaron que se pretende cerrar siete de las 17 fábricas que tiene Nissan repartidas por el mundo, pero la de Buelna no estaba incluida dentro de esa lista negra.

El motivo por el que la fábrica de la región queda fuera del objetivo de la bala es que la multinacional ha puesto el foco especialmente en países como Argentina, India y Tailandia, concretamente en instalaciones ensambladoras y de montaje de motores. Mientras que en la central de Buelna, donde trabajan 512 personas, se producen piezas que surten a otras factorías grandes, las que están bajo amenaza.

Es por ello que, en estos momentos, en Cantabría no se temen tanto a los efectos directos del plan de ajustes como a los indirectos.

Asimismo, el pasado mes la empresa japonesa anunció el cierre de su fábrica de producción de vehículos en Morelos (México), que fue la primera superficie que la marca nipona estableció fuera de sus fronteras hace casi 60 años y que ahora echará el cierre con la intención de transferir todo el ensamblaje a su planta en Aguascalientes. Una transición que desde la compañía han defendido porque es una apuesta que les hace ganar en eficiencia y sostenibilidad puesto que las instalaciones que mantienen en el país están dotadas de equipamientos más avanzados y de recursos de última generación. Respecto a la planta que echa el cierre, desde Los Corrales comentan que era uno de los puntos que suministraban, pero no el único ni el principal.

Diversos factores

A nivel global, la decisión de Nissan de ejecutar un ajuste tan drástico responde a una combinación de factores que han tensionado sus cuentas en los últimos años. La caída sostenida de las ventas en mercados clave, la fuerte competencia de fabricantes chinos y surcoreanos, y el impacto de la transición hacia la movilidad eléctrica han puesto a la compañía en una situación delicada. A ello se suma la necesidad de reducir costes tras el desplome de la demanda provocado por la pandemia, que aceleró un escenario de sobrecapacidad productiva. Desde la dirección, justifican que el plan de despidos y cierres busca asegurar la viabilidad a largo plazo, concentrando la producción en centros más rentables y tecnológicamente avanzados, lo que implica sacrificar instalaciones menos competitivas.