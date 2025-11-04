El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nueva parcela de Boluda en el Puerto de Santander, cerrada con un muro perimetral y en la imagen con coches estacionados. DM

El Puerto aprueba la concesión de otros 20.000 m2 a Boluda para ampliar su actividad en Santander

El Consejo de la entidad da luz verde a la solicitud de la compañía, que pidió más espacio para sus servicios de tráfico de contenedores

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha dado luz verde a la concesión de otros 20.386 metros cuadrados para ... Boluda Corporación Marítima, de modo que la organización pueda ampliar sus servicios en la capital cántabra, donde opera la Terminal de Contenedores desde primavera de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

