El Puerto aprueba la concesión de otros 20.000 m2 a Boluda para ampliar su actividad en Santander

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha dado luz verde a la concesión de otros 20.386 metros cuadrados para ... Boluda Corporación Marítima, de modo que la organización pueda ampliar sus servicios en la capital cántabra, donde opera la Terminal de Contenedores desde primavera de 2023.

Tal y como avanzó El Diario el lunes, la cúpula del Puerto tenía este martes encima de la mesa el último paso del expediente para que Boluda siga creciendo en dominio portuario. La compañía, a través de la sociedad NSCT Investments SL, cursó la petición para nuevo espacio en julio, tal y como se recogía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado agosto.

La nueva superficie se encuentra en la denominada parcela 'Búnker', situada junto a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto. En concreto, la finca se ubica detrás de la Lonja de Pescadores, pasando el Puente de Raos.

La actuación pasa por construir una nave de 1.250 m2 para la reparación de contenedores, control de acceso y almacenamiento de contenedores para reparar y ya reparados, además de depósito de vacíos y actividades de cross-docking (recepción de mercancías y, sin almacenarlas, enviarlas a su destino final). La inversión rebasará los 1,13 millones y la concesión será por 20 años.

A la cabeza en competitividad

Según explicó este martes el presidente de la APS, César Díaz, estamos «ante una nueva apuesta por parte de Boluda» que «no para de crecer en nuestro puerto». «En poco más de dos años, la terminal de contenedores está demostrando ser una de las instalaciones logísticas más competitivas de nuestro país, superando las previsiones más optimistas y llamando a la puerta del top-10 a nivel nacional, contribuyendo al fortalecimiento del sector empresarial de nuestro entorno».

En este tiempo, recordó el presidente, se han conseguido nuevas alianzas, como la existente entre Boluda Lines y Samskip, y se han realizado sucesivas inversiones públicas y privadas en maquinaria, ampliaciones de campa, de vías para las grúas portacontenedores, instalaciones o el apartadero ferroviario de la terminal.

«Además, desde la APS estamos invirtiendo en nuevas infraestructuras como Raos 6, para que el tráfico de contenedores pueda seguir creciendo sin restar capacidad al resto de operaciones portuarias en el Espigón Norte», añadió.