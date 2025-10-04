El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manifestantes durante una de las protestas que tuvo lugar este año antes de que se firmara el ERE en Puente San Miguel. Luis Palomeque

Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria

Empresas como Solvay y Aspla han dado una oportunidad a los afectados, aunque principalmente con puestos temporales

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Más de tres meses después de que se ejecutase el ERE de Bridgestone en Reocín, únicamente 33 de los 157 despedidos que se apuntaron al ... plan de recolocación han encontrado trabajo en otra empresa. Es decir, un 21%. Eso sí, las cifras no incluyen al total de afectados −188 trabajadores− porque algunos directamente pudieron recolocarse o simplemente no confiaron en el programa y optaron por no inscribirse.

