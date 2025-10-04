Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria

Más de tres meses después de que se ejecutase el ERE de Bridgestone en Reocín, únicamente 33 de los 157 despedidos que se apuntaron al ... plan de recolocación han encontrado trabajo en otra empresa. Es decir, un 21%. Eso sí, las cifras no incluyen al total de afectados −188 trabajadores− porque algunos directamente pudieron recolocarse o simplemente no confiaron en el programa y optaron por no inscribirse.

Esa es la fotografía que facilita el comité de empresa tras la reunión de seguimiento del plan celebrada esta semana. Cabe indicar que los 157 nombres inscritos incluyen a 17 de los 35 empleados que obtuvieron una prejubilación y que, presumiblemente, no están buscando un nuevo trabajo. Así que si los eliminamos de la ecuación, quedan en realidad 140 afectados que sí se sumaron a la propuesta con intención de recolocarse.

Los datos 17 afectados más están actualmente en «proceso avanzado» para lograr un nuevo empleo. 12 inscritos han optado por completar su formación e, incluso, están ahora opositando. 6 personas se han dado de alta como autónomos y otros seis están estudiando emprender.

Respecto a los 33 que ahora mismo lo han conseguido, el presidente del comité de empresa de Bridgestone en Puente San Miguel, Álvaro Castillo, a preguntas de este periódico explica que algunos «están ahora en empresas como Aspla o Solvay». No obstante, al mismo tiempo repara en que «la mayoría ha accedido a través de una empresa de trabajo temporal», un aspecto que no dejó de destacar en la reunión celebrada a los responsables de LHH ( perteneciente al Grupo Adecco), contratada en el marco del ERE para encargarse del plan. «Nos han dicho que también es la manera de que los conozcan, que sea una toma de contacto para que muchos puedan encontrar un puesto fijo después».

Más allá de los que han dado con una oportunidad a estas alturas por cuenta ajena, hay otros 17 que se encuentran en «proceso avanzado» para ser fichados. Asimismo, se contabilizan seis exempleados de Bridgestone de Puente San Miguel que se apuntaron al programa pero que actualmente se han dado de alta como autónomos. Igualmente hay otros seis que están ahora mismo planteándose firmemente la misma opción y están buscando las vías para emprender.

Por otro lado, 65 están aprovechando las herramientas que pone al alcance este tipo de iniciativas en materia de orientación, planificación de currículum y adquisición de otra serie de herramientas. También una docena está centrándose en completar su formación con algún tipo de curso o, incluso, ha iniciado una preparación de cara a sacarse una oposición. Además, hay tres beneficiarios del programa (presumiblemente prejubilados) que han aprovechado la posibilidad que existía de ceder este programa a un familiar de primer grado para que encuentre empleo, mientras que otro ha decidido aplazarlo.

Fue el pasado 10 de septiembre cuando finalmente se comenzó el 'Plan de Revitalización' de la comarca del Besaya ligado al ERE de Bridgestone, que tendrá una duración de dos años. Lo hizo con casi dos meses de retraso respecto al programa homólogo del País Vasco. En el caso del de Cantabria la mesa está integrada por el Ministerio de Industria y Turismo; la Consejería de Industria, Sodercán; los ayuntamientos de Reocín y Torrelavega; CEOE-Cepyme; la propia Cámara; y los sindicatos CC OO, UGT y BUB.