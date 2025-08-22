Serveo ejecuta los 20 despidos de Bridgestone derivados del ERE de la fábrica en Reocín

La fábrica de Bridgestone sigue perdiendo personal. Después de que se aplicase el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se saldó con 188 salidas ... en la plantilla directa de la compañía en Puente San Miguel, ahora la sangría continúa en las subcontratas de la planta. En concreto Serveo, que asume labores de mantenimiento y limpieza en las instalaciones desde hace años, ha sido la más perjudicada en los reajustes y ha terminado por prescindir de más de la mitad de su plantilla de la factoría. Un recorte que ya se había anunciado y que esta misma semana se ha hecho efectivo al notificar oficialmente el despido a los afectados.

Aunque en un primer momento se habló de 21 despidos, lo cierto es que han terminado siendo 20 porque uno de los trabajadores de la subcontrata ha sido trasladado a la fábrica de Nissan de Los Corrales de Buelna, donde la empresa también presta servicio de mantenimiento.

Según señalan fuentes sindicales a este periódico, también se ofrecieron otras recolocaciones a otros afectados, pero terminaron declinándolo por diversos motivos, como que los centros de trabajo (entre ellos el Hospital de Valdecilla) se encontraban muy lejos para los empleados en cuestión. De esta forma, la mayoría ha tenido que dejar su puesto de manera obligada, a excepción de «dos de ellos» que causaron baja de voluntariamente al ver la situación y al haber encontrado otro puesto de trabajo.

Así las cosas, la plantilla que permanece en Serveo no llega a 20 personas tras los recortes que se han producido. La mayoría de los que continúan en sus puestos son de limpieza y ocho seguirán ejecutando labores de mantenimiento. Se trata de un ajuste derivado del ERE, por el cual el fabricante de neumáticos destinará a 13 trabajadores de su plantilla a asumir las funciones de mantenimiento que hasta la fecha correspondían a Serveo, mientras que la limpieza seguirá siendo responsabilidad de la subcontrata, pero «entendían que al haber menos empleados también había menos suciedad», apuntan las fuentes sindicales consultadas.

Serveo es la empresa externa que más trabajadores disponía hasta la fecha en Puente San Miguel y también contaba con mucha presencia en la planta de Basauri, donde igualmente la firma anunció un despido colectivo para toda la plantilla compuesta por 22 personas. No obstante, volviendo a Cantabria, en Reocín son una decena de subcontratas con una plantilla agregada de más de 150 personas que siguen a la espera de ver cómo termina de impactar de manera indirecta en ellas el ERE de Bridgestone.