Manifestación de trabajadores en Bridgestone previa al ERE. Juanjo Santamaría

Serveo ejecuta los 20 despidos de Bridgestone derivados del ERE de la fábrica en Reocín

Parte del servicio de mantenimiento que prestaba la subcontrata será asumido por la plantilla directa del fabricante de neumáticos

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:13

La fábrica de Bridgestone sigue perdiendo personal. Después de que se aplicase el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se saldó con 188 salidas ... en la plantilla directa de la compañía en Puente San Miguel, ahora la sangría continúa en las subcontratas de la planta. En concreto Serveo, que asume labores de mantenimiento y limpieza en las instalaciones desde hace años, ha sido la más perjudicada en los reajustes y ha terminado por prescindir de más de la mitad de su plantilla de la factoría. Un recorte que ya se había anunciado y que esta misma semana se ha hecho efectivo al notificar oficialmente el despido a los afectados.

