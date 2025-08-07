Serveo plantea el despido de 21 empleados de su contrata en Bridgestone tras el ERE en Reocín

El impacto laboral y social en Cantabria derivado de los recortes que Bridgestone ha aplicado en su planta de Puente San Miguel no se limita a la salida de 188 trabajadores ... a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), negociado finalmente con la introducción también de prejubilaciones y bajas incentivadas. Como se preveía, la reestructuración de la factoría de Reocín, que pasa de cinco a sólo dos turnos y casi a la mitad del personal, igualmente llega ya a las contratas que también desarrollan su actividad en el recinto industrial.

La primera de ellas ha sido Serveo, precisamente la que tiene una mayor presencia en la planta de neumáticos con 43 efectivos. Dirección y comité negocian desde hace aproximadamente dos semanas los términos de un ERE que afectaría a 21 personas, de las cuales 16 corresponderían al área de mantenimiento y otras cinco al de limpieza.

Serveo ya ha anunciado un despido colectivo similar en la fábrica de Basauri por los mismos motivos que en Cantabria

La contrata ajusta su estructura a la nueva realidad de la factoría de Puente San Miguel, que elimina el trabajo de noche y fines de semana. Según explican a El Diario desde el sindicato UGT, la noticia era esperada por los trabajadores desde hace casi dos meses, una vez que se concretó el ajuste para la plantilla de Bridgestone, y había quedado a la espera de que ambas compañías se pusieran de acuerdo en la rescisión de los contratos.

El expediente laboral debe estar rematado el 1 de septiembre, aunque según las mismas fuentes es previsible que en dos semanas se llegue a un acuerdo para la firma. El de Cantabria no es el único ERE que ha decidido aplicar Serveo. Igual hoja de ruta sigue en la planta de Basauri, también mermada por Bridgestone ante la caída de ventas en el mercado europeo. En el caso de Vizcaya, según el sindicato ELA, la firma ha anunciado un despido colectivo para toda la plantilla compuesta por 22 personas.

Empleo indirecto

Porque el golpe en la factoría no se limita en exclusiva a los integrantes de Bridgestone y ahora Serveo. El recinto daba trabajo a numerosas contratas pendientes de la evolución de los acontecimientos. La plantilla agregada de esta decena de empresas auxiliares supera los 150 efectivos. La mayoría de las compañías externas realizaba algún tipo de labor de mantenimiento. Entre ellas están Puente led, con 10 trabajadores autorizados en la planta; Metal Tres, con 27; Microescan, con 11; Yolito, con 11; Pecnelt, con 14; Mainsa, con 13; y Tesemex, con 18. Dentro de este grupo, también la citada Serveo.

Asimismo, en la planta de Puente San Miguel trabajan otra serie de entidades externas de manera diaria. Es el caso de Ilunion, que con seis empleados se encarga de la seguridad y el control de acceso. Mientras que Soderso, con tres cocineras, gestionaba el servicio de comedor de desayunos, comidas, almuerzos, meriendas y cenas, una labor que ahora se ve recortada en correspondencia con la propia limitación del horario en la fábrica cántabra.