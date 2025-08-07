El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Protestas labores en la planta de Puente San Miguel. Luis Palomeque

Serveo plantea el despido de 21 empleados de su contrata en Bridgestone tras el ERE en Reocín

La empresa de limpieza y mantenimiento de la planta justifica la medida en la reorganización acometida por el fabricante de neumáticos

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:43

El impacto laboral y social en Cantabria derivado de los recortes que Bridgestone ha aplicado en su planta de Puente San Miguel no se limita a la salida de 188 trabajadores ... a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), negociado finalmente con la introducción también de prejubilaciones y bajas incentivadas. Como se preveía, la reestructuración de la factoría de Reocín, que pasa de cinco a sólo dos turnos y casi a la mitad del personal, igualmente llega ya a las contratas que también desarrollan su actividad en el recinto industrial.

