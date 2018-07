Los trabajadores de Fundinorte impiden la salida de material de la fábrica Hoy trasladan su protesta a Santander para pedir soluciones ante la falta de entendimiento de la empresa y Sodercán NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Martes, 31 julio 2018, 07:18

El día antes de su primera manifestación pública en Santander, los trabajadores de Fundinorte se han llevado una desagradable sorpresa cuando han comprobado como la empresa pretendía sacar del recinto fabril coquillas que, según el comité de empresa, estaban todavía en uso, mientras la dirección aseguraba que su destino era un depósito de chatarra. El desencuentro ha llevado a los trabajadores a llamar a la Guardia Civil y todo ha terminado como comenzó, con las coquillas en la fábrica de la recta de la Agüera de San Felices de Buelna y los camiones saliendo vacíos de las instalaciones. Los trabajadores unieron así un nuevo motivo para su preocupación, ya que las coquillas son parte fundamental en la elaboración de las piezas de fundición que deben salir de esa fábrica. Y van más allá al preguntarse: «¿cómo y cuándo se ha llegado a este punto en el que desechamos los moldes?».

Como ya adelantamos, la plantilla se concentrará de 12.30 a 13.30 horas hoy mismo frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria. Con ellos estarán sus familias, amigos y vecinos, como apoyo a su reivindicación de una solución para la fundición de San Felices de Buelna. Será la primera muestra pública de enfado de los trabajadores, cansados del enfrentamiento entre la dirección empresarial y Sodercán. Una reivindicación «a la que nos vemos abocados tras meses de discusiones en los que los paganos volvemos a ser únicamente los trabajadores y nuestras familias».

Sin avances

La protesta de los trabajadores de Fundinorte se produce en un momento en el que la falta de avances llevan a la factoría hacia la liquidación.La reunión que se produjo el pasado día 16 entre el GrupoVela (propietarios de la empresa) y Sodercán en la sede del ICAF no sirvió para mucho. El Ejecutivo insistió a los dueños de la fábrica que no puede comprometer más fondos públicos en un proyecto si no se acredita acreditan un compromiso con la planta saldando las deudas generadas y poniendo en marcha un plan de viabilidad y comercial. Además, sería la propia empresa la que tendría que levantar el preconcurso que presentó en el juzgado en primavera. Desde el grupo se insiste en que se siguen buscando socios.