Las exportaciones de Cantabria caen un 6,6% mientras las importaciones se disparan un 16,4% Las comunidad ha experimentado de enero a septiembre el mayor crecimiento en compras de todas las comunidades con respecto al mismo periodo del año pasado

H. R. Santabder Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:42

La actividad exportadora de Cantabria está menos boyante que el pasado año. Ya lo vienen señalando los datos del Puerto de Santander, que está en cifras por debajo del pasado ejercicio. Y ahora es el informe mensual del comercio exterior de Cantabria el que insiste en esta tendencia, ya que las exportaciones de la región cayeron un 6,6% en los nueve primeros meses de 2025 en comparación al mismo periodo del año anterior. Se trata del resultado de la bajada de ventas en los principales sectores exportadores de la región (bienes de equipo y semifacturas no químicas). Además, ha sido un resentimiento de los envíos generalizado en la mayoría de destinos. No obstante, las importaciones han aumentaron un 16,4%, lo que representa el mayor crecimiento de toda España.

En números absolutos, la comunidad exportó productos de enero a septiembre por un valor de 2.443,8 millones de euros e importó por 2.276,9 millones, con lo que el saldo comercial arrojó un superávit de 167 millones de euros. Según el informe mensual del comercio exterior de Cantabria publicado este jueves, el descenso de las exportaciones en los tres primeros trimestres del año se explica, sobre todo, por una fuerte caída de las ventas de las bienes de equipo, del 40%. También contribuyó el descenso de las semifacturas no químicas en un 7,4%. Ambos son los principales sectores de exportación de Cantabria y, con su caída, arrastraron a la baja el volumen total de las ventas al exterior, destaca en su informe la Dirección Territorial de Comercio de Cantabria. Sin embargo, la evolución fue positiva en el sector del automóvil y de la alimentación, con crecimientos del 44,5 y el 12,5% respectivamente.

En cuanto a zonas, en el periodo de enero a septiembre se redujeron las exportaciones a todos los destinos, exceptuando África. Bajaron las ventas a los dos principales mercados, Francia, más de un 20%, y Alemania, un 14,2%, aunque esa caída se vio en parte compensada por un crecimiento de las exportaciones a Italia (24,6 %) y a Portugal (6,3 %), que también son destinos relevantes. Fuera de la Unión Europea, destaca el descenso de las ventas al Reino Unido, del 13,1%.

Las caídas más fuertes se produjeron en las exportaciones al continente americano, sobre todo a México, del 44,3%, pero también a Brasil, del 42%, y a Estados Unidos, del 22,9%. También se redujeron, aunque ligeramente, las ventas a Asia, en su caso con un 1,7%. Y, según el informe, la caída de China se compensó parcialmente con el fuerte crecimiento de Japón, que «sigue consolidándose como primer destino del continente con diferencia», destaca. En cuando a áfrica, sus exportaciones despegaron un 65,2 % gracias al tirón de Sudáfrica, que registró un crecimiento del 200%.

El sector del automóvil se situó a la cabeza de las importaciones en los primeros nueve meses del año, con un crecimiento del 53,7%. De esta forma, alcanzó los 515 millones de euros y supuso un 22,6% del total de las importaciones. Le siguen los bienes de equipo con un crecimiento del 47,5%, y el sector de la alimentación, que cayó un 8,6%. Igualmente aumentaron las importaciones intracomunitarias (4,7%), con Alemania y Francia a la cabeza, y, a todos los continentes salvo a África, que registraron un descenso del 1,8 %.

En lo relativo exclusivamente al mes de septiembre las exportaciones de Cantabria disminuyeron un 8% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 271,7 millones. Las importaciones regionales totalizaron 268,6 millones, un 30,1% más que el mismo mes del año anterior, lo que arroja un saldo comercial positivo de 3 millones de euros.