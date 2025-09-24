El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El director gerente de Mutua Montañesa, Alberto Martínez Lebeña, ayer en el Hospital. DANIEL PEDRIZA

Alberto Martínez Lebeña

Premio Directivo del Año en Cantabria
«La figura directiva se ha vuelto más complicada que en épocas anteriores»

El director de Mutua Montañesa recibe mañana el galardón otorgado por la APD como reconocimiento a la transformación de la entidad bajo su gestión

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Alberto Martínez Lebeña (Santander, 1973) dio en 2021 un giro notable en su trayectoria profesional. Acostumbrado al día a día vertiginoso de grandes multinacionales, dejó ... la dirección territorial de Siemens en Cantabria y Asturias para ponerse al frente de Mutua Montañesa. Una nueva etapa en la que la centenaria entidad ha vivido una profunda transformación marcada por una clara innovación tecnológica. Una gestión que ha sido reconocida por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que mañana entregará al gerente de la organización el Premio Directivo del Año.

