El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peajes en La Roca del Vallés (Barcelona) EFE

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

Los impuestos quedan a gran distancia del sector aéreo y del marítimo y contrastan con los del ferrocarril, que recibe más subvenciones de lo que paga a Hacienda

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:37

La fiscalidad específica de la carretera se sitúa por encima delos 16.500 millones de euros a año, muy superior a la aplicada en los ... demás modos de transporte. Así lo refleja el informe 'Balance económico, fiscal, social y medioambiental del transporte en España' publicado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica en colaboración con el Grupo Alsa y la Fundación Corell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  3. 3

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  7. 7 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  8. 8

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  9. 9 Las fiestas de Torrelavega, paso a paso
  10. 10 Cantabria se salva de la ola de calor... de momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España