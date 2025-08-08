Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

En agosto, el mes de vacaciones por excelencia, los peajes se convierten en un gasto importante de los desplazamientos por carretera en función de la ... hora y la zona geográfica por la que se circule. Las diferencias tarifarias pueden ser de hasta ocho veces el valor de la más cara y la más barata, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Cerca de 2.000 kilómetros de los 165.705 kilómetros de la red de carreteras españolas son de pago. La autopista más cara se encuentra en País Vasco. En concreto, en los Túneles de Artxanda en las inmediaciones de Bilbao, con un tramo de tres kilómetros y un coste asciende a 50 céntimos por kilómetro. Los siguientes se encuentran en Cataluña: el túnel del Cadí (47 céntimos), el de Vallvidrera (30 céntimos), la autopista de San Cugat a Manresa (29 céntimos) o la de Castelldefels a El Vendrell (23 céntimos). No obstante, existen bonificaciones que bajan esos precios.

Los más baratos están en Galicia, en el ramo de Puxeiros a Baiona en Pondetevedra (6 céntimos), o el de A Coruña-Carballo (7 céntimos) seguidos de Arrigorriaga-Santurtzi (Vizcaya) o la circunvalación de Alicante por 10 céntimos, aunque esta última está bonificada por el Gobierno y es gratuita.

Diferencias por horas

En nueve de las 32 autopistas de peaje que existen en España los precios se encarecen en las horas de mayor afluencia, con importantes diferencias en función del día, la hora o el mes del año en el que se utilice la infraestructura. Conducir entre las 23:00 y las 07:00 horas por la AP-71, en el tramo León-Astorga, cuesta casi tres veces menos que en las dieciséis horas restantes.

Hay otras vías de pago que fijan sus tarifas en función de la temporada, similar a lo que ocurre con el precio de los hoteles. De junio a septiembre y en Semana Santa, utilizar la AP-7 desde Alicante a Cartagena cuesta un 76,3% más que el resto del año. Lo mismo sucede en la AP-7 de Málaga a Estepona, en la que el recargo por temporada alta supera el 62,5% de la tarifa normal.

Algunas vías de peaje estatales son gratuitas en horario nocturno. Es el caso del tramo Cartagena- Vera de la AP-7, la circunvalación de Alicante, o las autopistas radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 vinculada al aeropuerto de Barajas, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-42 (Madrid-Toledo), o los citados peajes del País Vasco.