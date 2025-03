El Gobierno aprueba el nuevo plan para la TDT que abre la puerta a otro canal de televisión

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT), una reorganización del espacio ... radioeléctrico que, además, trae un nuevo canal de televisión.

Esa es la letra pequeña del nuevo real decreto que echa a andar esta semana y que el departamento de Óscar López, el Ministerio de Transformación Digital, defiende como un paso necesario para poner en marcha la tecnología 'ultra high definition' (UHD). Así lo explicó la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, esta medida también abre la puerta de par en par a la concesión de una nueva licencia televisiva, un canal que provocó a finales del mes de febrero un conflicto en el seno del Grupo Prisa y que acabó con la salida de varios directivos de la propietaria de medios como El País o la Cadena SER.

Aunque su puesta en marcha «no es a corto plazo» —aseguran fuentes del Gobierno—, el camino para dar forma al nuevo canal estaba muy avanzado y los pasos se daban desde la planta noble de Gran Vía 32, ubicación de la sede social de Prisa. «Era el paso natural», arguyó Carlos Núñez, por entonces presidente de Prisa Media, en una entrevista publicada en El País a mediados de febrero. Sin embargo, una semana después los planes decaían y sus palabras eran rebatidas por su jefe directo, Joseph Oughourlian, presidente y máximo accionista del conglomerado de medios. «Invertir en una TDT en 2025 no me parece un proyecto de futuro», afirmaba en Expansión. Horas más tarde de estas palabras, el consejo de administración de la cotizada confirmó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la salida de Núñez y de José Miguel Contreras, ambos considerados los ideólogos junto con Moncloa del futuro nuevo canal de televisión.

Choque con el Gobierno

Aunque Oughourlian minimizó las tensiones que esa decisión pudiera tener con el Ejecutivo de Pedro Sánchez —«un grupo de medios siempre tiene que tener una relación fluida con el Gobierno»—, las relaciones no pasan por un buen momento.

A mediados de marzo, este inversor francés, de origen armenio, alertó en un duro editorial publicado en El País contra la tentación del Ejecutivo de «adueñarse de un medio de comunicación». Un texto que llegó horas después de conocerse, a través de un medio francés, la reunión de Óscar López con el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que posee un 12% del conglomerado de medios español.

La reunión, confirmada por López, también contó con Marc Murtra, el nuevo presidente de Telefónica. «Fue un encuentro de dos minutos», explicó López en La Sexta. «Como ministro, me reúno todos los días con dirigentes de medios de comunicación. En París, en Davos, en Bruselas, en Madrid… Es un bulo», se defendió. Según Le Point, el ministro socialista pidió al ejecutivo de Vivendi que vendiera sus acciones en Prisa, unos títulos valorados en 50 millones de euros, pero que otorgan un intangible aún más valioso: el control de Prisa.

El conglomerado de la familia de Vincent Bolloré, cercano a Oughourlian, es el segundo mayor accionista de Prisa, solo superado por el propio Oughourlian, que controla el 29% de las acciones. Una venta de estos títulos lo dejaría en minoría en el consejo de administración y pondría en riesgo su posición en la próxima junta general de accionistas. Fuentes del sector señalan que los propietarios de Prisa están divididos en dos bloques: por un lado, en torno a Oughourlian; y por otro, en torno a los contrarios al francés, liderados por Andrés Varela Entrecanales, que adquirió el 7% de Prisa tras la compra de los títulos de Telefónica en mayo de 2022.

Los plazos del plan

El nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, señala el departamento de López, se hará en dos fases. En la primera, el objetivo, aseguran, es favorecer la implantación de la tecnología y que los ciudadanos empiecen a recibir de manera regular canales de TDT de ámbito estatal con calidad UHD.

Asimismo, en esta fase inicial se llevará a cabo la adaptación del parque de receptores de TV para recibir tecnología de transmisión DVB-T2 y emisiones en calidad UHD. A finales de 2023, solo el 31% del parque de televisores de España era compatible con 4K.

Cuando el parque de receptores de televisión digital terrestre esté suficientemente adaptado, se iniciará la fase 2, que implicará la implantación global de la tecnología DVB-T2 y la calidad UHD en todos los servicios TDT, tanto de ámbito estatal, autonómico como local.

Para garantizar esta adaptación paulatina del parque de receptores, el nuevo Plan Nacional fija fechas concretas a partir de las cuales los equipos receptores que no sean compatibles con estos estándares técnicos no podrán ser comercializados en España, «evitando así que los ciudadanos puedan adquirir equipos que no estén adaptados a los nuevos requerimientos técnicos». En la actualidad, solo tres de cada diez televisores en España están preparados para recibir esta tecnología.

Tras estas dos fases, la reorganización de los canales de televisión de ámbito estatal dejará libre una parte de la capacidad de uno de los múltiples digitales para un nuevo canal de ámbito estatal.