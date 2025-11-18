El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, a nivel mundial
Central nuclear de Almaraz (Cáceres) EFE

El Gobierno eleva al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz

El organismo regulador estudiará la posible extensión hasta 2030 aunque el dictamen puede dilatarse hasta septiembre de 2027

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

El Gobierno envió este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para activar el proceso de prórroga que solicitaron Iberdrola, Endesa y Naturgy ... para alargar la vida operativa de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  6. 6

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  7. 7

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  8. 8

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  9. 9

    Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas
  10. 10

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno eleva al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz

El Gobierno eleva al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz