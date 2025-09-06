El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jesús Collado, Ramón Agüero, Marta Pascual, Iliana Soler, Isabel Gómez-Barreda, Alberto Martínez, Mónica San José, Javier Puente y Gabriel Moncalián, ayer en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander. Juanjo Santamaría

«La IA no es un capricho, es competitividad»

Gestores, académicos y responsables públicos inauguraron el tercer módulo del programa para directivos de la UC con un debate sobre la inteligencia artificial

Anai Sainz de la Maza

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

En apenas dos meses, ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios. WhatsApp tardó 40 meses y el teléfono móvil, 190. El dato, recordado en Santander ... durante el Open Day del Programa Ejecutivo de Gestión Directiva (PEGD), sirvió para abrir el tercer módulo de este curso de la Universidad de Cantabria, dedicado a la transformación digital y la inteligencia artificial. La jornada arrancó con las intervenciones del decano de Económicas, Jesús Collado; el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián; y la directora general de Universidades, Marta Pascual, que coincidieron en destacar la necesidad de una formación continua en un mundo donde la tecnología cambia a una velocidad vertiginosa. El catedrático Ramón Agüero presentó los contenidos del nuevo módulo y lo resumió con una advertencia: «En 2019 el plan estratégico de Cantabria no mencionaba ni una sola vez la IA; hoy es imposible imaginar un proyecto sin ella».

