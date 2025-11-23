El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Octavio Granado, el jueves en el Hospital que Mutua Montañesa tiene en Santander con motivo del 120 aniversario de la entidad. Juanjo Santamaría

Octavio Granado

Exsecretario de Estado de la Seguridad Social
«El mayor problema con la pensión de los jóvenes es que no quieren tener hijos que la paguen»

El político, conocedor como pocos de los entresijos del sistema, acudió esta semana a Santander para celebrar los 120 años de la Mutua

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si hay alguien que puede hablar en profundidad de la Seguridad Social, el sistema de pensiones o la estructura que garantiza los derechos laborales de ... los trabajadores en España es Octavio Granado (Burgos, 1959). Secretario de Estado de la Seguridad Social en dos ocasiones, primero con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y posteriormente con Pedro Sánchez (2018-2020), visitó este jueves Santander para participar en la celebración del 120 aniversario de Mutua Montañesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

