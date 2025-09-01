El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Analista observa los gráficos de las acciones en Wall Street. AFP

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Los mercados encaran septiembre en zona de máximos pese a los vaivenes comerciales y las dudas sobre el ritmo de bajada de los tipos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

Convivir con la incertidumbre. Esa es la máxima que el mercado ha aplicado en los últimos meses y llevó a las Bolsas a cerrar agosto ... en zona de máximos: niveles históricos para Wall Street y el Ibex-35 en el entorno de los 15.000 puntos tras recuperar en el último mes el umbral más alto desde 2008. El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, la extensión de la tregua arancelaria con China, los resultados empresariales y la expectativa de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) pese a las injerencias de Donald Trump sobre este órgano independiente han inyectado optimismo a los parqués.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  3. 3

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  4. 4

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida