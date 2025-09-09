El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro, François Bayrou. AFP

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

Los inversores venden bonos del país ante el caos por la caída del primer ministro François Bayrou

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Se acabó la calma. La resistencia que había mostrado la deuda francesa en los últimos días frente al caos político en el país se ha ... visto esta mañana resentida por la caída del Gobierno de François Bayrou. Los inversores deshacen posiciones en deuda gala, provocando que, por primera vez en muchos años, los bonos franceses coticen con la mayor prima de riesgo de toda la zona euro, superando por momentos incluso a la italiana, que siempre ha sido el 'patito feo' de la región por su grave indisciplina fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  3. 3

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  6. 6

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  7. 7

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  8. 8

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  9. 9

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro