La negociación en Forgings & Castings acaba sin acuerdo, pero queda aplazado el paro

Las más de diez horas que duró la negociación entre Reinosa Forgings & Castings y su comité de empresa (CC OO, UGT, USO y CSIF) no ... fueron suficientes para firmar un acuerdo. La extensa sesión de mediación que se celebró en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) ayer, tras el día de paro que tuvo lugar el miércoles con una participación del «100%» de la plantilla, se resolvió una vez más sin avenencia. Ya son cinco meses intentando formalizar un nuevo convenio que no se ha terminado de resolver y, por el momento, seguirá sin avances significativos. Aunque sí se ha llegado al compromiso de continuar con el diálogo abierto por ambas partes para intentar resolver el conflicto pronto, y por ello se ha desconvocado tanto el paro que se había fijado para hoy como las fechas que estaban anunciadas para la próxima semana.

Las claves Mediación Dirección y sindicatos han acordado un calendario con nuevas reuniones fijadas

Reivindicaciones El comité ha eludido explicar públicamente las diferencias que hay con la empresa

Encuentro La próxima negociación tendrá lugar, como muy tarde, el próximo miércoles 11 de junio

De esta forma, tanto la empresa como la representación de la plantilla de Reinosa Forgings & Castings han acordado intensificar las negociaciones, que están estancadas desde principios de este año y sin ningún avance. A lo largo de la mediación, el órgano sindical trasladó las reivindicaciones de la plantilla para el nuevo convenio colectivo, con el objetivo de trabajar sobre ellas y seguir avanzando hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio. Sin embargo, desde el comité de empresa se ha optado por no hacer públicas las diferencias que están imposibilitando que se llegue a un nuevo pacto.

Únicamente se limitan a dar a conocer que junto a la dirección han establecido un calendario de reuniones para poder abordar los puntos de fricción entre ambas partes. Asimismo, fruto de este pacto, se han desconvocado las jornadas de huelga mientras continúe abierta la negociación. Ese es el acuerdo al que se ha llegado durante las «intensas» diez horas en las que se prolongó la negociación en el Orecla.

«El compromiso pasa por fijar unas fechas para próximas reuniones con las garantías del Orecla y la fe negociadora de ambas partes», explicaron los sindicatos en un comunicado, al tiempo que especificaron que la intención es desconvocar las jornadas de huelga previstas «día a día», mientras se mantenga la negociación abierta y activa. Está previsto que la próxima reunión se celebre, como tarde, el próximo miércoles.

Conflicto

Este encuentro en el Orecla se produce después de que los trabajadores decidieran no avalar las condiciones propuestas en un preacuerdo que se sometió a votación el pasado martes. En dicha consulta participaron un total de 469 empleados de los 530 que conforman la plantilla, y 299 se manifestaron en contra de la propuesta de convenio, frente a 160 que respaldaron el documento. También se contabilizaron siete votos en blanco y tres nulos.

El rechazo frontal de la mayoría al preacuerdo que se había alcanzado hizo que se reactivara el jueves la jornada de huelga que hasta unas horas antes permanecía suspendida. De esta forma, los trabajadores manifestantes realizaron un piquete informativo sin altercados en los accesos al complejo industrial de Reinosa Forgings & Castings, manteniendo un clima de protesta pacífica.

El secretario comarcal de UGT FICA en Campoo y miembro del comité de empresa de Reinosa Forgings & Castings, Mauro García, destacó la «total participación» de la plantilla. García, a preguntas de este periódico, comentó que «lo que no ha convencido a la plantilla y por lo que no se terminó apoyando el acuerdo es que la empresa ha querido reinterpretar algunos puntos que estaban establecidos en convenios anteriores y ha despertado la desconfianza de la mayoría», valoró al respecto, aunque no entró a ofrecer más detalles.

Pese a coincidir en la misma semana, y aunque Reinosa Forgings & Castings es una empresa siderometalúrgica, este conflicto laboral no está vinculado a la huelga del metal que se está desarrollando de manera simultánea esta semana. La empresa de Campoo cuenta con su propio convenio colectivo, que es, precisamente, el que está alentando toda esta disputa al no poder llegar a establecerse un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento.