El centro apuesta por un espacio común de trabajo en el que están todos los puestos de gestión y administración. Alberto Aja

La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria

El supermercado del polígono de Marina-Medio Cudeyo acoge desde junio el centro de operaciones del grupo de distribución en la región

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Solares

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Todo negocio tiene esa parte que queda oculta a los ojos de sus clientes. Y Mercadona no se escapa. Su trastienda en Cantabria se ubica ... en el supermercado que el grupo de distribución abrió el pasado junio en el polígono de Marina-Medio Cudeyo, próximo a Solares. Ahí la compañía decidió agrupar la mayoría de los puestos de gestión y administración que tiene en la región, unos empleados que hasta la fecha estaban distribuidos por diferentes superficies de la comunidad. El resultado es un gran centro de operaciones que queda bajo la tienda y en el que cada día trabajan 38 personas, eso sin contar los 57 empleos que genera el punto de venta.

