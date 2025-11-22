La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria

Todo negocio tiene esa parte que queda oculta a los ojos de sus clientes. Y Mercadona no se escapa. Su trastienda en Cantabria se ubica ... en el supermercado que el grupo de distribución abrió el pasado junio en el polígono de Marina-Medio Cudeyo, próximo a Solares. Ahí la compañía decidió agrupar la mayoría de los puestos de gestión y administración que tiene en la región, unos empleados que hasta la fecha estaban distribuidos por diferentes superficies de la comunidad. El resultado es un gran centro de operaciones que queda bajo la tienda y en el que cada día trabajan 38 personas, eso sin contar los 57 empleos que genera el punto de venta.

38 personas trabajan en el centro de operaciones de Mercadona en Cantabria.

Las nuevas oficinas centrales de Mercadona en Cantabria apuestan por una filosofía de trabajo en equipo, sin despachos. Las 38 personas que ahí tienen sus puestos son en su mayoría informáticos, y también están ahí agrupados personal de compras, expertos en comunicación, ventas, logística y componentes del departamento de obras y expansión. La compañía explica que se ha apostado por agruparlos en un único punto para favorecer el trabajo en equipo y la intercomunicación entre departamentos. Asimismo, «supone una oportunidad para seguir avanzando en digitalización».

Sala grande de reuniones, con aforo para 45 personas. Alberto Aja Trabajadores en una de las pequeñas salas de reuniones con las que cuentan las instalaciones. Alberto Aja Zona office para la plantilla, que además dispone de taquillas inteligentes. Alberto Aja El centro de trabajo tiene la mayoría de espacios abiertos y compartidos y algunas salas de reunión y concentración. 1 /

Las instalaciones, además de la zona de trabajo común, cuentan con una gran sala o auditorio con capacidad para 45 asistentes y dotada de proyector y micrófonos. El fin de este espacio es que sirva de punto para posibles conferencias y congregaciones de distintos responsables de tienda de la región, y cuenta además con zona para catering. Asimismo, para la propia plantilla del centro hay otras dotaciones como una sala de reuniones para seis personas, otras dos salas de colaboración para pequeñas reuniones de trabajo de cuatro participantes (todas dotadas de televisión) y otros cuatro habitáculos más pequeños que sirven con punto de trabajo individual en caso de que el empleado necesite intimidad para sus gestiones en algún momento. Igualmente, existe una zona office con taquillas inteligentes para los integrantes del equipo.

Todavía queda algún puesto de gestión de Mercadona que sigue trabajando fuera de este centro, con oficina en alguno de sus otros doce supermercados repartidos por el territorio regional. Sin embargo, la gran mayoría se ha reubicado y congregado en la plataforma de Solares. El motivo por el cual se optó por llevar este centro de trabajo al polígono de Marina-Medio Cudeyo (también conocido como de Orejo) se debe principalmente a la buena comunicación del enclave, que ofrece no solo cercanía a Santander, también una posición céntrica en la comunidad. De hecho, este parque empresarial se está convirtiendo en un punto logístico de gran relevancia dentro de Cantabria y tiene en Mercadona al último vecino que ha apostado por él para llevar ahí su trastienda.