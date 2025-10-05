El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tanque repleto de salmones ya adultos en las instalaciones que Norcantabric opera en la localidad de Riancho, en Ramales de la Victoria.

Tanque repleto de salmones ya adultos en las instalaciones que Norcantabric opera en la localidad de Riancho, en Ramales de la Victoria. Fotos y vídeo: Daniel Pedriza

La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España

Norcantabric supera un largo viacrucis previo incluso a la pandemia y entrega a Froxá los palés iniciales de la factoría

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Ramales

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Esta semana ha corrido el champán en la piscifactoría que Norcantabric tiene en Ramales de la Victoria, en el Polígono del Alto Asón. Tras un ... largo viacrucis que se remonta incluso a antes de la pandemia, la compañía ha logrado uno de los hitos marcados en rojo dentro de su estrategia empresarial, profundamente modificada a raíz del litigio mantenido con su proveedor de tecnología. Con todo, a pesar de las demoras, los cambios y el redimensionamiento inicial, la compañía entregó el miércoles sus primeras producciones de salmón.

