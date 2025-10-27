La plantilla de Tycsa continúa este martes su huelga por «el aumento de accidentes» La primera jornada de paro que tuvo lugar la pasada semana fue respaldada por los 150 empleados de la planta

H. R. Santander Lunes, 27 de octubre 2025, 16:45

La plantilla de Global Special Steel Products (Tycsa) llevó a cabo la pasada semana una huelga para denunciar el «aumento de los accidentes de trabajo y la precariedad laboral». Una lucha que lejos de apagarse sigue en pie y que continuará este martes con una segunda jornada de paro ante la fábrica ubicada en Nueva Montaña, tal y como ha informado CC OO, que ostenta la presidencia del comité de empresa.

La anterior jornada de huelga, que tuvo lugar el pasado martes 22, estuvo secundada por los 150 trabajadores de la plantilla. Era «una clara respuesta a un incremento incesante de los accidentes de trabajo por los reiterados incumplimientos del convenio de productividad y del convenio colectivo», valoró la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), que integra el comité de empresa de la planta productiva cántabra junto con los sindicatos CC OO y USO.

De nuevo este martes se volverá a producir el paro, que comenzará a las 14.00 horas y se prolongará hasta las 06.00 del miércoles 29. En esta ocasión, quedará excluido del paro el personal técnico «por equidad en la aplicación del ejercicio de huelga», ha señalado la sección sindical de Comisiones Obreras, que ostenta la presidencia del comité de empresa.