El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Bernardo Bande.

Bernardo Bande

Presidente de los Asesores Fiscales de España
«La presión de la Agencia Tributaria sobre pymes y autónomos es asfixiante»

El colectivo celebra esta semana en Santander una nueva edición de su curso de verano, con la presencia de los principales expertos sobre impuestos del país

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:30

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) regresa esta semana a Santander para celebrar un año más su clásico curso de verano. En esta ocasión ... el colectivo profesional se centrará en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, un asunto candente estrechamente vinculado a las propuestas de cambio del modelo de financiación. El presidente de la Asociación, Bernardo Bande (Alicante, 1974), defiende modificaciones a través de consensos y criterios técnicos que avalen el funcionamiento a largo plazo. Por otro lado, denuncia la «asfixiante» presión de Hacienda a pymes y autónomos. Sobre Cantabria, valora las reformas impositivas introducidas, especialmente favorables para la empresa familiar, motor de la actividad nacional y eje fundamental en la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  2. 2

    Manos a la obra en Santander
  3. 3

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  4. 4

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  5. 5

    Desembarco leonés en Santander
  6. 6

    ¿Quién era el líder y quién el colista?
  7. 7

    Un accidente en el puerto de Comillas levanta un pantalán
  8. 8

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  9. 9

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  10. 10

    Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La presión de la Agencia Tributaria sobre pymes y autónomos es asfixiante»

«La presión de la Agencia Tributaria sobre pymes y autónomos es asfixiante»