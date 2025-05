El Puerto presenta su Plan Estratégico para alcanzar los ocho millones de toneladas en 2028

Héctor Ruiz Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 14:21 Comenta Compartir

El Puerto de Santander lleva dos años consecutivos elevando su techo de mercancías transportadas, que el pasado ejercicio cerró en 7,15 millones de toneladas de tráfico. Un listón que la Autoridad Portuaria quiere seguir subiendo y para lo que ha elaborado el Plan Estratégico 2025-2030 que ha presentado este viernes y que entre otros horizontes establece un destino de ocho millones de toneladas transportadas que se quiere alcanzar en 2028 y elevar la cifra de negocio hasta los 30 millones para ese año –es decir un 11% más que las cifras con las que se cerró 2024–. Para ello, la hoja de ruta que se ha trazado establece cinco ejes estratégicos sobre los que pivotan los planes.

Las tensiones geopolíticas, la irrupción de nuevos aranceles, la fuerte presencia en el transporte marítimo de los puertos asiáticos e, incluso, las restricciones del comercio del canal de Panamá son algunos de los factores que están imponiendo un horizonte cambiante y de «incertidumbre». Así lo ha definido el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para justificar la necesidad de tener más clara que nunca una hoja de ruta para poder enfrentarse mejor ante el «nuevo panorama internacional». De esta forma, la estrategia planteada establece los retos y principales necesidades para poder impulsar la competitividad de la estación marítima, pero no sólo en el aspecto económico, también ambiental y social con un plan a su vez alineado con los objetivos generales del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General.

De esta forma, los cinco ejes principales que engloban 22 acciones a acometer son: el crecimiento a través de la inversión y la sincromodalidad; el impulso de la gestión eficiente de los recursos y el desarrollo de las personas; la intensificación de la cooperación entre el puerto y la ciudad; la mejora de digitalización e innovación; y el avance en sostenibilidad ambiental. Cada uno de esos capítulos recoge distintas actuaciones para las que se han asignado responsables directos y se ha fijado un seguimiento trimestral para su consecución. «Este plan no se trata de una foto fija que se queda encima de la mesa, se irá actualizando según las circunstancias geopolíticas, económicas, medioambientales y tecnológicas de cada momento. Vivimos en un mundo tan cambiante que no podemos dar nada por hecho», ha añadido.

Entre las acciones, que Díaz incide que son todas «igual de importantes», se encuentran, por ejemplo, colaborar con el Gobierno de Cantabria para la búsqueda de nuevas áreas y zonas logísticas de apoyo similares a la estación intermodal de La Pasiega, dada la limitación de crecimiento existente en el área portuaria. De hecho, en esa falta de espacios también quieren optimizar al máximo la superficie con la que ya cuenta, como por ejemplo las partes destinadas a gráneles líquidos, que no alcanzan el 3% del tráfico total y dispone de una zona logística infrautilizada. Al mismo tiempo quieren explorar nuevas vías de financiación con fondos europeos, implementar nuevas tecnologías, intensificar la electrificación para que el transporte marítimo sea más sostenible, programas de formación para el personal portuario, impulsar más el tráfico de cruceros.

Todo el documento, que ha requerido de la colaboración de prácticamente toda la comunidad portuaria, es resultado además de un concienzudo análisis de la situación a modo de DAFO, en el que se recopilan fortalezas de la APS. De esta forma, apunta a que existen seis unidades de negocio asentadas (graneles sólidos, contenedores, vehículos, ro-ro y ro-pax y cruceros) al tiempo que señala debilidades como la referida superficie limitada o la saturación de la terminal ferroviaria de Muriedas, para la que la Estación Intermodal de La Pasiega presentará una solución. Asimismo, en lo relativo a las comunicaciones en tren la estrategia señala como una oportunidad considerable el desarrollo de una autopista ferroviaria que conecte Madrid-Valladolid-Palencia-Santander y que sería un «espaldarazo muy grande» para el puerto.

«Se ha intentado sintetizar en lo posible los objetivos reales para que sea un plan a nuestro alcance», ha explicado el máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Santander, al tiempo que ha incidido en que «es relevante cada uno de los cinco ejes establecidos para conseguir un Puerto más competitivo y eficiente». Al respecto, por ejemplo, se puede señalar las intenciones en materia medioambiental, para lo que Díaz ha destacado que «se han planteado las acciones con la intención de conseguir un equilibrio con los intereses económicos a futuro».

Expectativas para este año

Respecto al volumen de mercancía, Díaz sin ambages ni temores ha confesado que «aspiramos a seguir subiendo el listón». Y eso pese a que justo este 2025 arrancó con un enero «sorprendentemente anómalo» en el que un se movieron un total de 410.719 toneladas, lo que supuso un descenso del 40,5% respecto al primer mes de 2024. No obstante, el presidente ha incidido en que marzo «cerró el mejor mes histórico del puerto». Sin embargo, esa mejora, por ahora, no ha sido suficiente para remontar y «en lo que llevamos de año es cierto que estamos algo por debajo del volumen transportado a estas alturas en 2024».

Aún así, Díaz no lo da por perdido porque «todavía queda mucho año por delante y las previsiones de las empresas apuntan a que nos vamos a mover, más o menos, en el mismo volumen de mercancía que el pasado ejercicio». Así las cosas, no ha dejado de incidir el presidente de la APS en que «este ejercicio con conseguir consolidar los 7 millones de toneladas transportadas me doy por satisfecho y si conseguimos cerrar el tercer año consecutivo récord mejor todavía». A su vez, ha aprovechado para destacar lo conveniente que es el tener «un puerto con una actividad tan diversificada y con tantas terminales como tenemos», lo cual permite «no depender tanto de un solo tipo de mercancía, más en una situación tan voluble como tenemos hoy en día».