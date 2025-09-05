El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mes pasado Trump ya afirmó que los datos de empleo habían sido «amañados» con fines políticos. EFE

EE UU registra con Trump su primera destrucción de empleo desde 2021

Los malos resultados de agosto y la revisión a la baja de las cifras de junio alimentan las expectativas de una rebaja de tipos en la Reserva Federal

Sergio Llamas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:05

La creación de empleo pierde empuje en Estados Unidos y contradice las promesas de Trump. En agosto se crearon únicamente 22.000 puestos de trabajo, ... según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), muy por debajo de los 75.000 que habían llegado a estimar los analistas y de los 79.000 calculados en junio. Unos datos a los que se suman, además, las preocupantes revisiones de junio, que frente al crecimiento anunciado inicialmente advierten ahora que habrían supuesto, en realidad, la destrucción de 13.000 puestos de trabajo, la primera caída de la ocupación en más de cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  5. 5

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  8. 8

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  9. 9

    El TSJC ratifica los 11 años de cárcel a los acusados de matar a Carlos Cubillas en Boo
  10. 10 Escenario Santander regresa con un doble homenaje a las bandas Iron Maiden y AC/DC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes EE UU registra con Trump su primera destrucción de empleo desde 2021

EE UU registra con Trump su primera destrucción de empleo desde 2021