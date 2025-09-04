El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Terrenos rehabilitados en Polanco tras su uso como cavidades salinas por Solvay. Juanjo Santamaría

Repsol sale del proyecto del depósito de hidrógeno en Polanco tras su análisis inicial

El gigante energético compartió con Enagás los primeros estudios para evaluar la futura infraestructura, pero no encaja en su estrategia

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:21

Las primeras informaciones relativas al interés de Enagás por construir en el subsuelo de Polanco un almacén de hidrógeno, todas ellas avanzadas por El ... Diario Montañés, contaban igualmente con otros dos actores principales. Uno, Solvay, toda vez que la química belga explota las cavidades salinas del entorno desde hace décadas y, de hecho, participará en el proyecto de la infraestructura futura. Otro, Repsol, que analizaba la viabilidad de la iniciativa y sus potenciales aplicaciones dentro de su nueva estrategia en torno a nuevas fuentes energéticas.

