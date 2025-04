Los sindicatos dan por rotas las negociaciones del convenio del metal y anuncian movilizaciones desde el día 9

Los representantes de los trabajadores dan por rotas las negociaciones, siempre complejas, del nuevo convenio colectivo del metal, un sector que en Cantabria da empleo ... a 20.000 personas. Así lo han anunciado este miércoles César Conde, secretario general de CC OO de Industria de Cantabria; Luis Díez, secretario general de UGT FICA, y Fernando Rey, secretario general de FI USO. Consideran, sin embargo, tal y como relata Conde, que «lo que nos separa no es tanto como la anterior vez pero es importante», refiriéndose a las negociaciones de 2022, que se saldaron con 21 días de huelga.

Concretamente, son dos conceptos los que confrontan a trabajadores y patronal. Por un lado, el incremento salarial. Mientras los sindicatos piden una subida del IPC más un punto por cada año de vigencia del nuevo convenio, tres en total, la patronal ofrece el IPC más 0,5 puntos. Es una diferencia de un punto y medio en total para todo el periodo. El otro punto de conflicto es la pretensión de la patronal de eliminar el plus distancia, un complemento que, explicaba, «se está cobrando vía denuncia. Nos ha llegado un caso de un trabajador que lo ha solicitado y lo han despedido».

El calendario de protestas

Por estas razones, los sindicatos han planteado una serie de movilizaciones «para intentar presionar a la patronal para intentar llegar a un acuerdo», dice Conde. Estas protestas consistirían en una manifestación el próximo 9 de abril, que partiría en Santander a las 11.30 horas de la calle Rualasal hasta la sede de Pymetal, en la calle Juan José Pérez del Molino; una manifestación el día 21 y, «si aún así seguimos, la siguiente parada sería el 1 de mayo», pronostica Conde.

Relataba el representante de los trabajadores que, «en la última reunión se han roto las negociaciones del metal, la patronal se ha levantado de la mesa». Sin embargo, a instancias de la patronal Pymetal, este jueves las partes están citadas a una nueva negociación que comenzará a las 10.00 horas en la sede de Orecla. «Estamos en una situación mucho mejor que la que había hace tres años, cuando se convocó la anterior huelga del metal que duró 21 días», dice Conde. Recuerda que, en aquel momento, «salíamos de una pandemia muy dura, los precios de la energía estaban por las nubes y las empresas apretaron todo lo que pudieron hasta que nos llevaron al límite». Añade que «ahora mismo la situación es muy diferente» y califica como «contraproducente el poner piedras en las ruedas a la hora de negociar un convenio que lo que va a servir es para hacer atractivo el sector».

En 2022 los piquetes en los polígonos industriales no sólo paralizaron la actividad en las pequeñas factorías, sino que igualmente la gran industria se vio golpeada por el conflicto colectivo. Al no haber industria auxiliar, los gigantes fabriles de la región no podían operar con normalidad. El bloqueo de la situación obligó incluso a intervenir al Gobierno de España, que envió a Santander a una mediadora del Ministerio de Trabajo para desatascar la cuestión. En aquella ocasión «se firmó un convenio al final con una pérdida real de cuatro puntos sobre el IPC. Entendíamos que la situación en esos momentos era mala pero nuestra intención es recuperar ese poder adquisitivo», explica el representante de CC OO.

Añade Luis Díez que este convenio «no tiene nada que ver con el anterior. La situación es muy diferente porque las empresas están ganando dinero y la patronal tiene que sentarse a negociar sin poner trabas e intentar quitar derechos. El poder adquisitivo de los trabajadores se tiene que mantener y recuperar lo perdido». Espera Díez que este jueves como patronal Pymetal «se siente con el espíritu negociador para no llegar a cumplir ninguna de las protestas anunciadas».

Mientras tanto, la Federación Cantabria Metal busca entrar en la negociación del nuevo convenio para tener voz en el proceso y no dejar todo el peso de la parte empresarial a Pymetal. Para ello ya ha acudido a los tribunales.