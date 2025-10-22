Ayudas por 2,5 millones para contratar a jóvenes investigadores en Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha incrementado hasta los 2,5 millones el 'Programa Personas Jóvenes Investigadoras', destinado a financiar la contratación de jóvenes demandantes de ... empleo, de entre 16 y 30 años, para iniciativas de investigación e innovación.

Según informó el Ejecutivo en un comunicado, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó este miércoles la orden de la Consejería de Industria por la que el Servicio Cántabro de Empleo convoca una nueva edición de ese programa, que el año pasado contó con ayudas por 1,5 millones.

La solicitud se podrá presentar en los siguientes diez días hábiles desde hoy.