Los trabajadores apoyan la firma del nuevo convenio de limpieza de Cantabria

DM . Santander Miércoles, 9 de abril 2025, 14:24

Los trabajadores de limpieza han ratificado la propuesta de la patronal y los sindicatos UGT y CC.OO, de forma que el próximo jueves, día ... 10, quedará firmado un nuevo convenio colectivo que afecta a más de 8.000 personas en la región. Así lo ha informado USO este martes en un comunicado, en el que ha anunciado que no suscribirá este acuerdo al mantener una reclamación judicial sobre la aplicación del SMI y la no absorción del Plus de Transporte.

El sindicato ha afirmado que la ratificación de la propuesta por parte de los trabajadores ha estado «muy reñida» en las cuatro asambleas celebradas durante esta semana. En concreto, según USO, en las dos celebradas en Santander el resultado fue negativo para el convenio -posición que abanderaba este sindicato- mientras en Torrelavega se ha conseguido el apoyo necesario para suscribir el nuevo texto. Finalmente el resultado ha sido 187 votos a favor y 159 en contra de un acuerdo que en las líneas más importantes contempla una vigencia de cuatro años, una subida del 4% para 2025, un 3,5% para el 2026, 3% para 2027 y 3,5% para el 2028. El aspecto «que ha generado más rechazo» ha sido la integración del plus de transporte en el sueldo base, según USO, que ha señalado que «al introducir esta petición empresarial en el nuevo convenio, este plus de 500 euros al año podrá desaparecer en sucesivas subidas del SMI al quedar absorbido por el mismo». USO «respeta» el resultado de las asambleas pero «lamenta profundamente este retroceso de las condiciones laborales de los trabajadores de la limpieza de Cantabria». Considera «una oportunidad perdida para haber conseguidos mejoras que estaban sobre la mesa».

