El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Maliaño

«Nos están desangrando». Así resume el presidente del comité de empresa de Prysmian Cable, Ismael Vega (CC OO), el sentir de la plantilla, que ... este jueves secundó al 100% la huelga convocada como protesta por el despido de ocho compañeros en la planta de Maliaño con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) finalizado antes de tiempo tras dos años de vigencia.

«Ha sido una medida muy drástica y adoptada de manera unilateral. El compañero con menos antigüedad llevaba 16 años trabajando en la fábrica y hay uno que ya casi cumplía las tres décadas. Nosotros pensábamos que íbamos a negociar un nuevo ERTE para garantizar los puestos de trabajo, aunque fuera con condiciones más duras, y nos encontramos esto», lamenta el sindicalista.

30% menos es la previsión de producción para 2025, que igualmente caerá otro 10% el año próximo.

En el fondo, la factoría camarguesa se encuentra en una situación similar a la que ya han atravesado otros centros productivos de Cantabria, como es el caso de Bridgestone en Puente San Miguel. El mercado ha ido a la baja en los últimos años, de ahí la necesidad de aplicar el mencionado ERTE desde enero de 2024, y las previsiones para 2026 aún son un 10% inferiores a las del presente ejercicio, cuando han tenido que ir al paro cada semana 25 empleados tras una previsión bajista del 30% respecto al año anterior.

La instalación regional ha formalizado 13 salidas en las últimas semanas de las 159 personas que conforman su personal, 143 de ellas afectadas por la regulación de 2024 y 2025.

Inquietud El comité teme que el contexto actual derive en nuevos despidos en unos meses

En paralelo, la competencia dentro de la propia multinacional. La distribución de trabajo se reparte prácticamente entre cada mercado nacional. La cuestión es que el principal cliente de Prysmian en Maliaño, Telefónica, ya ha acometido casi el 95% de la penetración de la fibra en territorio nacional. Además, la concentración del sector de las telecomunicaciones y la búsqueda de sinergias lleva a que dichas compañías forjen a acuerdos para el uso recíproco de sus infraestructuras, en lugar de construir nuevas redes.

«La competencia interna te hunde»

De ahí que en Camargo el centro de trabajo se apoye en encargos globales de toda la corporación. Sin embargo, en este área tiene un rival «muy potente» en otra fábrica situada en Rumanía, con una capacidad productiva diez veces superior a la cántabra y con unos costes mucho más bajos. «Te hunden», admite Vega.

La Dirección ha trasladado al comité que no habrá más medidas de recorte y que se operará con normalidad en los próximos meses, pero la inquietud es notable entre los trabajadores. «Tememos que no van a parar aquí y que dentro de un tiempo estaremos en una situación similar». Por ello, no descartan nuevas medidas de huelga.

La plantilla, además de la «enorme incertidumbre de los compañeros que se quedan junto a la tristeza por los que se marchan», arrastra un convenio caducado desde final de 2024. Las partes todavía no se han sentado a negociar el nuevo marco nacional.