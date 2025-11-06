El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores de Prysmian, este jueves en huelga fuera de la planta de Maliaño. Alberto Aja

El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Maliaño

La caída del mercado nacional y la competencia de una fábrica rumana de la misma multinacional llenan de incertidumbre el futuro del centro cántabro

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:40

«Nos están desangrando». Así resume el presidente del comité de empresa de Prysmian Cable, Ismael Vega (CC OO), el sentir de la plantilla, que ... este jueves secundó al 100% la huelga convocada como protesta por el despido de ocho compañeros en la planta de Maliaño con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) finalizado antes de tiempo tras dos años de vigencia.

