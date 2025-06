El convenio de limpieza de Cantabria vuelve al Orecla dos meses después de su aprobación

Patronal y sindicatos vuelven hoy a reunirse en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) para corregir el convenio que afecta a los ... trabajadores de limpieza de Cantabria, cerca de 8.000 personas en la región. El motivo no es otro que un artículo del nuevo convenio que resultaba lesivo para una parte del colectivo, un efecto que directamente se traducía en un menor salario a final de mes.

Tras el aluvión de consultas, primero; y quejas, después, de los empleados y empleadas de limpieza en Cantabria, la parte empresarial y los sindicatos firmantes del convenio –UGT y CC OO– se han citado para revertir esta situación.

El dato 8.000 trabajadores están afectados por el convenio en la región.

La reactivación de la Mesa Negociadora apenas unas semanas después de la rúbrica del documento el pasado 10 de abril es algo inédito en el sector a nivel regional. El epicentro de la controversia reside en la integración del Plus de Transporte en el salario base, una de las novedades del acuerdo original.

En un primer momento la modificación parecía una mejora, aunque finalmente ha derivado en un grave perjuicio para los trabajadores, especialmente los contratados a tiempo parcial. Algunos sindicatos como USO ya advirtieron en su momento del verdadero impacto del nuevo artículo y se negaron a firmar.

Perjuicio Un cambio en el plus de transporte reduce en la práctica los ingresos de los empleados parciales

Anteriormente, el plus de transporte se abonaba como una cantidad fija diaria a razón de 2,37 euros por jornada, sin importar las horas trabajadas. Con su integración en el salario base, esta suma ahora se prorratea proporcionalmente a la jornada. Esto se traduce en una reducción de ingresos para quienes tienen contratos a media jornada o incluso atesoran varios contratos, viendo mermado a la mitad este concepto diario.

De ahí la sorpresa y posterior enfado en el colectivo, especialmente entre los empleados más vulnerables, lo que ha provocado una nueva propuesta patronal y la cita en el Orecla.

El convenio, que abarca todo el periodo comprendido entre 2025 y 2028, verá ahora modificado su texto inicial ante lo que los afectados definen como «un aluvión» de llamadas y quejas.

Propuesta empresarial

La propuesta de la patronal para calmar al sector pasa por que «con carácter excepcional y no consolidable aquellas personas trabajadoras que como consecuencia de la integración del Complemento Salarial Plus Transporte en el Salario Base, exartículo 38 del presente Convenio Colectivo, perciban en cómputo bruto anual en el año 2025 por los conceptos de Salario Base, Pagas Extraordinarias y Complemento de Vinculación Consolidado, a igual jornada de trabajo, una cantidad bruta inferior a la cantidad bruta percibida en el año 2024 por los conceptos de Salario Base, Plus Transporte, Pagas Extraordinarias y Complemento de Vinculación Consolidado, percibirán esa diferencia salarial bruta, en un complemento personal mensual dividido en 12 pagas compensable y absorbible, por importe de dicha diferencia salarial bruta, hasta su equiparación con el citado bruto de 2024, sin perjuicio de realizar un cálculo de regularización anual».

Esta cláusula desaparecerá en el siguiente convenio. El actual tuvo una baja participación en cuanto a las votaciones previas para su aprobación. Los sufragios sí que dejaron asimismo un fuerte rechazo al documento acordado.