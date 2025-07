Trabajadores de Ferroatlántica llevan a cabo la segunda manifestación para pedir la readmisión de un compañero

Diego Kattán González Santander Jueves, 3 de julio 2025, 18:34 Comenta Compartir

Los trabajadores de Ferroatlántica continúan alzando la voz en apoyo de un compañero que perdió su empleo hace unas semanas. Tras la manifestación que realizaron en torno a 70 empleados la pasada semana bajo la pancarta ''Todos somos Palomares', este jueves se han vuelto a concentrar con la misma demanda con una convocatoria que ha tenido lugar de 12.00 a 16.30 horas en la rotonda de acceso a la fábrica. Esta segunda protesta tiene lugar en la víspera de la sesión de mediación que tendrá lugar este viernes en el Orecla (Organismo para la Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales).

Desde el comité de empresa (UGT, USO, CC OO y Sindicato Unitario), el presidente, Román Fernández, y el secretario, Francisco González, explican que aunque pese a las dos jornadas de protesta no ha habido «ninguna respuesta de parte de la fábrica». Este viernes, el Orecla llevará a cabo la primera sesión de mediación entre las partes. Dependiendo de la resolución que se adopte, este grupo de trabajadores decidirá si continúa o no con sus reivindicación, pero la intención es seguir apoyando al compañero –que fue despedido por una presunta negligencia tras más de 17 años en la empresa– hasta que se reincorpore a su puesto. Para ello, están dispuestos a seguir manifestándose todos los jueves, e incluso no descartan convocar una huelga indefinida llegado el caso.

El empleado fue despedido según trasladan desde el comité de empresa después de que cayera una pesada carga que estaba izando, concretamente una virola valorada en más de mil euros. El accidente no causó daños personales ni materiales más allá de la propia pieza que estaba siendo elevada, sin embargo el responsable fue despedido, según apuntan los representantes de los trabajadores, «negligencia por parte del empleado y de no haber cumplido con los protocolos», pero también creen que es consecuencia de «una sobrecarga de trabajo y de intentar hacer dos cosas cuando hay que hacer solamente una». Por ello, creen que la sanción es demasiado dura, más teniendo en cuenta que se trata de un empleado que llevaba más de 17 años en la empresa con un «expediente intachable».