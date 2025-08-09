Valle Real suma 24 puestos de recarga de vehículos y habilitará un carril bici en su aparcamiento

Las ciudades no son las únicas que tienen deberes pendientes con la sostenibilidad mediante la aplicación de las polémicas zonas de bajas emisiones. Es un ... reto frente al que todos debemos adoptar cambios, y el centro comercial Valle Real ya se ha puesto manos a la obra. Lo más inminente es la puesta en marcha de otros 24 puestos de recarga para vehículos eléctricos (que operarán con el servidor Wenea) y que una vez que entren en funcionamiento se unirán a las 12 plazas ya activas desde finales del año pasado que tienen el cartel de Tesla y las cuatro plazas de carga rápida más dos de carga lenta de Endesa. Al mismo tiempo, en esta labor por favorecer una movilidad más respetuosa con el mediaoambiente, la dirección del complejo de tiendas y hostelería ha anunciado que está trabajando para habilitar un carril bici dentro de su aparcamiento.

De esta forma, el gigante comercial de Camargo contará con más del doble de puestos de carga para vehículos eléctricos en sus instalaciones cuando estén operativos los nuevos enchufes de Wenea, cuyas labores de instalación comenzaron hace semanas. Las novedades recién implementadas van más allá, porque la galería de tiendas ha incluido también a lo largo de este año un aparcabicicletas en el que los clientes disponen de cuatro plazas para patinetes, ocho para bicicletas y seis puestos para cargar patinetes o bicicletas eléctricas junto a una estación para reparar ambos.

El complemento para dicha instalación será un carril bici que Valle Real incluirá en su aparcamiento y que conectará con la senda ciclable exterior. Tal y como confirma la dirección del centro, se trata de una infraestructura que se intentará habilitar a lo largo del último trimestre de este mismo año.

Más acciones

Entre otros avances en materia de sostenibilidad, en el último año Valle Real ha reciclado el 81% de sus residuos, con lo que se posiciona como uno de los centros más responsables gestionados por Sonae Sierra en España. Asimismo, ha reducido su consumo eléctrico en un 36% durante la última década, mediante inversiones en tecnología eficiente, climatización optimizada, sistemas de iluminación LED y automatización. Además, en ese tiempo el centro ha logrado reducir su consumo de agua en un 16% mediante la aplicación de sistemas de control, mantenimiento eficiente y una gestión más consciente.

Este tipo de acciones ha hecho que Valle Real haya obtenido el certificado Bream ES En-Uso con las calificaciones de 'excelente' en la categoría de Edificio y de 'excepcional' en Gestión del Edificio, y continúa implementando acciones concretas que refuerzan su responsabilidad ambiental. «En Valle Real seguiremos apostando por soluciones que generen un impacto positivo en el entorno y en las personas», aseguró al respecto Marién Garmendia, directora de Valle Real.

Todas estas acciones que buscan la sostenibilidad del centro conviven con otra serie de proyectos, como la ambiciosa ampliación del espacio comercial y aparcamiento que actualmente está terminando de impulsar la dirección de Valle Real. Concretamente, la superficie comercial crecerá cerca de un 30% para adaptarse a los nuevos tiempos y a su vez se incluirá un aparcamiento en altura de 45.176 metros cuadrados.