Puestos de recarga de Wenea que se incorporan en Valle Real. H. Ruiz

Valle Real suma 24 puestos de recarga de vehículos y habilitará un carril bici en su aparcamiento

El centro comercial este año ha aplicado otras actuaciones para impulsar una movilidad más sostenible, como un aparcabicicletas

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:44

Las ciudades no son las únicas que tienen deberes pendientes con la sostenibilidad mediante la aplicación de las polémicas zonas de bajas emisiones. Es un ... reto frente al que todos debemos adoptar cambios, y el centro comercial Valle Real ya se ha puesto manos a la obra. Lo más inminente es la puesta en marcha de otros 24 puestos de recarga para vehículos eléctricos (que operarán con el servidor Wenea) y que una vez que entren en funcionamiento se unirán a las 12 plazas ya activas desde finales del año pasado que tienen el cartel de Tesla y las cuatro plazas de carga rápida más dos de carga lenta de Endesa. Al mismo tiempo, en esta labor por favorecer una movilidad más respetuosa con el mediaoambiente, la dirección del complejo de tiendas y hostelería ha anunciado que está trabajando para habilitar un carril bici dentro de su aparcamiento.

