Protesta de la Red Antidesahucios frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, en 2022. DM

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Cantabria bajan un 25,7% en el segundo trimestre

La tendencia nacional, por contra, arroja la mayor cifra de procedimientos en los últimos dos años y medio

J. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:22

Cantabria registró 26 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 25,7% menos respecto al mismo periodo de ... 2024, cuando hubo 35, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

