Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Cantabria bajan un 25,7% en el segundo trimestre

Cantabria registró 26 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 25,7% menos respecto al mismo periodo de ... 2024, cuando hubo 35, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el primer trimestre del año, se ha contabilizado una ejecución hipotecaria más, lo que supone un incremento del 4%.

Las 26 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en la región son el tercer dato absoluto más bajo por comunidades autónomas, tras las de Navarra (21) y La Rioja (18).

Atendiendo al estado de la vivienda, la gran mayoría corresponden a inmuebles usados o de segunda mano, en concreto 24, y las otras dos sobre pisos nuevos. Y en función de la titularidad de las mismas, 25 viviendas eran de personas físicas y una pertenecía a personas jurídicas.

Además, en el segundo trimestre del año se iniciaron e inscribieron ejecuciones hipotecarias en la región en otras 13 fincas urbanas, un solar y 12 de otro tipo, lo que hace un total de 39 fincas.

En España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.902 en el segundo trimestre del año, cifra que es la más elevada en dos años y medio, desde el cuarto trimestre de 2022, y que supera en un 19,6% a la del trimestre anterior y en un 28,1% a la del mismo trimestre de 2024.