El Senado se prepara para confirmar el juez Kavanaugh Protestas en contra de la nominación de Kavanaugh.

Una de cada cuatro adolescentes en EE UU será víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años, según el Centro de Recursos Nacionales sobre Violencia Sexual. ¿Se acordará, 36 años, después de dónde fue, cómo llegó a ese lugar o cómo volvió a casa? O tal vez, como Christine Blasey Ford, sólo recordará vívidamente el rostro de su atacante, la estruendosa risa que compartía con su compinche mientras intentaba violarla y la angustia de pensar que iba a morir asfixiada mientras le tapaba la boca para que no gritara.

Después de oír el viernes pasado el impactante testimonio de la profesora de Palo Alto que acusa al juez Brett Kavanaugh de haber intentado violarla a los 15 años, una de cada cuatro mujeres volvió la vista atrás y se estremeció al comprobar que tampoco podría dar detalles de lo que ha intentado olvidar durante tanto tiempo. Oír al presidente mofándose de esas lagunas mentales pudo galvanizar a los hombres que se sienten acosados por esta oleada de mujeres dispuestas a confrontarlos, pero también a ese 25% femenino que ha vivido experiencias como la de Ford.

«Christine, yo también estoy aterrorizado al hacer esto público», escribió para el Washington Post la periodista de televisión Connie Chung. El miércoles, a los 72 años, esta cara asiática de las noticias en NBC, CBS, ABC y CNN se atrevió a publicar lo que le ocurrió en algún momento de los años 60, cuando aún era virgen y fue al médico de cabecera para que le recetara un método anticonceptivo. «No puedo recordar una fecha exacta, ni siquiera el año, pero puedo describir lo que pasó con todo detalle». El pervertido que la vio nacer y ese día la instruyó para tener su primera revisión ginecológica le insertó un dedo en la vagina y con el otro le masajeó el clítoris. «Respira. Ahhh, muy bien, lo estás haciendo muy bien», recuerda. «De pronto, para mi sorpresa, tuve el primer orgasmo de mi vida. Mi cuerpo se estremeció varias veces. Entonces se inclinó y me dio un beso en los labios, antes de desaparecer detrás de la cortina. No creo que se lo contara a nadie. No pude ni mirarlo. Me vestí apresuradamente y me fui a casa».

La mayoría de las mujeres cree a Ford cuando dice estar segura de que Kavanaugh, borracho, fue el joven que ese día la empujó dentro de una habitación cuando salía del baño, se le tiró encima e intentó violarla, pero hoy solo cuenta lo que piensen dos: las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski. Junto con Jeff Flake constituyen los tres votos claves para decidir si a pesar de las acusaciones, de su carácter partidista y de su testimonio agresivo y arrogante podrá decidir para el resto de sus días el futuro de hombres y mujeres desde el Tribunal Supremo. El cargo es vitalicio.

Ninguno de los tres se presentan a la reelección y Flake ha confesado que si tuviera que enfrentarse a los votantes republicanos no se hubiera atrevido a exigir una investigación del FBI antes de proceder con la votación. Por órdenes de la Casa Blanca la agencia federal sólo ha dispuesto de cinco días y ha tenido que limitar tanto las entrevistas que ni siquiera ha interrogado a Ford o Kavanaugh. Con todo, los legisladores en el punto de mira dicen que «parece rigurosa», indicando así que podrían votar a favor de su confirmación al no haber «ni el menor indicio de mala conducta», ha adelantado el presidente del Comité Judicial Chuck Grassley. De no hacerlo, hay varios senadores demócratas elegidos en estados conservadores que Trump ganó holgadamente que podrían cubrir sus huecos. Si Kavanaugh es elegido, la reputación del Supremo quedará en liza para siempre y la vida de las mujeres que hoy se manifiestan para impedirlo, en sus manos.